Política

Máximo Kirchner agradeció el apoyo a Cristina Kirchner tras la operación por apendicitis

El legislador agradeció a través de redes sociales las muestras de afecto y el acompañamiento de los militantes luego de que la exmandataria fuera operada de urgencia por un cuadro de apendicitis.

Máximo Kirchner agradeció el apoyo a Cristina Kirchner tras la operación por apendicitis
Hace 2 Hs

Este domingo, el diputado nacional Máximo Kirchner expresó su agradecimiento por las muestras de afecto y el acompañamiento de los militantes hacia su madre y expresidenta, Cristina Kirchner, quien debió ser internada durante el fin de semana por una operación de apendicitis en el Sanatorio Otamendi.

El legislador e hijo de la ex vicepresidenta le agradeció a los militantes a través de redes sociales, compartiendo diferentes fotos de quienes se acercaron a la entrada del hospital porteño con carteles en los que se leía: "Nunca caminarás sola"; "Cristina siempre con vos" y "Fuerza".

"Gracias por quererla, cuidarla y acompañarla siempre", manifestó Máximo luego de que su madre fuera sometida a una cirugía de urgencia debido a un cuadro de apendicitis que sufrió durante la noche del sábado. Tras una intervención quirúrgica exitosa, permanece internada en el Sanatorio Otamendi para llevar adelante su recuperación.

La exmandataria fue trasladada al centro médico luego de que un conjunto de profesionales evaluaran su estado en el departamento de la calle San José al 1111, donde cumple prisión domiciliaria, y solicitaran estudios adicionales luego de que ella reportara dolores abdominales.

Otros dirigentes peronistas, incluyendo a la diputada Mayra Mendoza y el ex secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla, también hicieron público su apoyo y acompañamiento a la expresidenta luego de la operación.

Actualmente, la exmandataria, de 72 años, se encuentra cumpliendo condena con prisión domiciliaria en el barrio de Constitución debido al fallo de la Corte Suprema en el marco de la causa Vialidad, motivo por el que requirió autorización judicial para ser atendida por fuera del departamento.

