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La Libertad Avanza denunció que el Gobierno trabó la ayuda de militantes a los inundados

Voluntarios se habían ofrecido para colaborar con la asistencia a las familias damnificadas.

Emergencia hídrica en La Madrid. LA GACETA / FOTOS DE MATÍAS VIEITO Emergencia hídrica en La Madrid. LA GACETA / FOTOS DE MATÍAS VIEITO
Hace 11 Min

La Libertad Avanza (LLA) difundió un comunicado en el que denuncia que el Gobierno habría impedido la participación de voluntarios que se habían ofrecido para colaborar con la asistencia a las familias damnificadas, en medio de la emergencia por las inundaciones que afectaron distintas zonas del territorio tucumano.

Según señalaron en el comunicado, la iniciativa de colaborar surgió luego de que el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, a cargo de Federico Masso, convocara públicamente a ciudadanos que quisieran ayudar con la clasificación de insumos destinados a los afectados por el temporal.

En ese contexto, en la La Libertad Avanza lograron reunir a 49 personas que se ofrecieron solidariamente para participar durante toda la jornada en las tareas de organización y asistencia. Sin embargo, aseguran que a lo largo del día nunca se habilitó el canal de comunicación necesario -a través de mensajes directos- para enviar la lista de voluntarios, lo que finalmente impidió que pudieran sumarse a las tareas.

De acuerdo con el comunicado, ante la falta de respuestas la dirigencia del espacio intentó destrabar la situación durante la noche. El intendente de Concepcion, Alejandro Molinuevo, intentó comunicarse en reiteradas oportunidades con el ministro Masso mediante llamados y mensajes.

Siempre según la versión difundida por La Libertad Avanza, tras varios intentos el ministro devolvió el llamado y sugirió postergar la coordinación para más adelante, señalando: “Mejor lo dejemos para el miércoles (pasado)”.

Desde el espacio libertario remarcaron que, pese a lo ocurrido, mantienen su voluntad de colaborar con la asistencia a las familias afectadas por las inundaciones y remarcaron que el único objetivo del grupo de voluntarios era ayudar a quienes más lo necesitan en este momento.

“Desde La Libertad Avanza seguimos manteniendo la misma actitud de colaboración y solidaridad con las personas afectadas por las inundaciones. Nuestro único objetivo es ayudar y poner a disposición toda la energía de quienes se ofrecieron voluntariamente para asistir a quienes más lo necesitan”, concluye el comunicado.

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