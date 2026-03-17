La Libertad Avanza denunció que el Gobierno trabó la ayuda de militantes a los inundados

En ese contexto, en la La Libertad Avanza lograron reunir a 49 personas que se ofrecieron solidariamente para participar durante toda la jornada en las tareas de organización y asistencia. Sin embargo, aseguran que a lo largo del día nunca se habilitó el canal de comunicación necesario -a través de mensajes directos- para enviar la lista de voluntarios, lo que finalmente impidió que pudieran sumarse a las tareas.