Horacio Rodríguez Larreta será candidato a jefe de Gobierno porteño: "La Ciudad se nos cayó"

Uno de los ejes de sus cuestionamientos fue la limpieza urbana. “No encontrás un contenedor en la ciudad de Buenos Aires que no tenga basura alrededor, ni uno”, señaló. Además, sostuvo que la eliminación de campañas y puntos verdes agravó la situación. “Hoy ya no se hace. Hay menos contenedores verdes en la calle. Sacaron los puntos verdes de las plazas. ¿Sabés lo que sucede con eso? Que la gente vuelve a poner el cartón en los contenedores y, por lo tanto, los cartoneros van a buscar el cartón”, explicó.