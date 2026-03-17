Horacio Rodríguez Larreta será candidato a jefe de Gobierno porteño: "La Ciudad se nos cayó"

El legislador porteño Horacio Rodríguez Larreta confirmó que será candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y lanzó duras críticas a la actual administración, al asegurar que “la ciudad se nos cayó”.
El ex mandatario porteño cuestionó la gestión de Jorge Macri. “La ciudad está sucia y dejada. No hay grandes proyectos de cambio. No te digo que tengas que hacer el Paseo del Bajo todos los días porque fue una obra después de setenta años. Pero no hay nada relevante, no hay transformación”, afirmó.
En ese sentido, fue contundente sobre el estado general de la Ciudad: “No es buena. No sé si no puede, no sabe, no quiere, pero lo que importa en una gestión son los resultados. Y los resultados no son buenos”, dijo durante una entrevista en el programa Infobae al Amanecer.
Uno de los ejes de sus cuestionamientos fue la limpieza urbana. “No encontrás un contenedor en la ciudad de Buenos Aires que no tenga basura alrededor, ni uno”, señaló. Además, sostuvo que la eliminación de campañas y puntos verdes agravó la situación. “Hoy ya no se hace. Hay menos contenedores verdes en la calle. Sacaron los puntos verdes de las plazas. ¿Sabés lo que sucede con eso? Que la gente vuelve a poner el cartón en los contenedores y, por lo tanto, los cartoneros van a buscar el cartón”, explicó.
También apuntó contra la política hacia las personas en situación de calle. “Este gobierno fracasó en la política de gente en calle porque hay mucha más gente en calle. Lo que tenés que tener primero es mucha presencia del Estado. Vos cada vez que ves a alguien en la calle debiera haber un asistente social al lado”, remarcó.
Al referirse a su pertenencia política, Larreta reivindicó su trayectoria en el PRO. “Yo mantengo los valores originarios del PRO, nunca me fui de ahí. Hace veinticinco años fui uno de los fundadores y uno de los principales valores del PRO era la buena gestión en la ciudad. Por eso ganábamos elecciones, reelegíamos”, sostuvo.
Consultado por su vínculo con el actual jefe de Gobierno, fue tajante: “El otro día lo vi en la apertura de sesiones en la Legislatura, pero no hay relación”. En la misma línea, afirmó que no mantiene contacto con el ex presidente Mauricio Macri desde “hace un año y algo”.
“Tenemos muchas diferencias, son muy claras. Hace mucho que no hablo con él. Mauricio apoya y avala la gestión del gobierno de la ciudad, mientras que yo soy muy crítico porque veo cómo está. Tenemos una diferencia muy grande en algo que para el PRO siempre fue importante: la gestión. Además, le entregaron el PRO a La Libertad Avanza”, afirmó.
Sobre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también marcó distancia: “Ella está con La Libertad Avanza y yo no tengo nada que ver con La Libertad Avanza, con lo cual no tengo nada que ver con ella. Es cierto que a lo largo de su vida se cambió muchas veces. Pero ella está ahí, que haga lo que le parece, no estoy para estar juzgando a nadie”.
En ese marco, presentó su nuevo espacio político, “Metrópolis”, al que definió como una herramienta para encarar “una segunda transformación” de la Ciudad. “Es lo que necesita Buenos Aires, para completar y continuar mucho de lo que hicimos tantos años, recuperar estos últimos años perdidos y, sobre todo, ir por más”, planteó.
Al explicar su decisión de volver a competir, insistió: “La ciudad se nos cayó. Yo camino la ciudad todos los días, voy con mi libreta, anoto lo que me dice la gente: mugre, abandono. La ciudad nunca hubo tanta gente en la calle como ves hoy en Buenos Aires”.
En ese sentido, recordó su método de gestión durante sus años al frente del Ejecutivo porteño. “Había un método de gestión superriguroso. Yo tenía en mi teléfono, en un tablero de control, la cobertura de los policías esquina por esquina. Y cuando había una esquina que estaba en rojo, saltaba enseguida y el comisario tenía que dar la explicación y reemplazarlo. Había un método, un sistema”, detalló.
En otro tramo de la entrevista, Larreta se diferenció del gobierno nacional encabezado por Javier Milei. “Veo que en la Argentina no hay trabajo. Eso es lo que veo y eso es lo más grave. La gente no llega a fin de mes, no hay guita en el bolsillo”, afirmó.
Si bien valoró el equilibrio fiscal, advirtió que “no alcanza” para mejorar la situación social. “Cuando veo que el presidente festeja porque cierra una empresa y queda gente afuera, me da muchísima preocupación. Para mí hay que defender cada laburo argentino con uñas y dientes”, subrayó.
Sobre su futuro político, fue claro: “Hoy estoy enfocado en la ciudad. Hay mucho para laburar, para esta segunda transformación que necesita Buenos Aires y ahí está mi energía”.
Al cierre, reforzó su perfil de gestión y cercanía con los vecinos. “Estoy entusiasmado con lo que hago. Me entusiasma esta construcción de un proyecto para la ciudad, la disfruto. Me voy a reuniones de vecinos, por ejemplo en Callao al trescientos, en un bar, y siempre empieza igual: cómo está el barrio, cómo está la ciudad. Y anoto”, concluyó.