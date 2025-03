Horacio Rodríguez Larreta rompe con Macri y será candidato a legislador por fuera del PRO

Esta vez la elección porteña definirá, como nunca, el futuro electoral de PRO. El exjefe de Gobierno y candidato a Presidente, Horacio Rodríguez Larreta decidió romper con los primos Macri y si no hay cambios de último momento, esta noche anunciará su candidatura a legislador el 18 de mayo por fuera del partido. Es una buena noticia para la Libertad Avanza que, de todos modos, no se relaja y mantiene en gateras al supervocero, Manuel Adorni. Es que Ramiro Marra, expulsado de las filas libertarias por la hermana del Presidente, aún no decidió si será candidato. Tampoco lo hizo el radical Martín Lousteau. En el peronismo, en cambio, el escenario parece más despejado: apostarían por Leandro Santoro para las locales y se guardarían a Ofelia Fernández para la nacional.