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Así fue el trágico vuelco que terminó con la vida del influencer tucumano "Tincho"

El joven influencer tucumano perdió la vida tras perder el control de su vehículo y volcar en una ruta del norte santiagueño. El accidente ocurrió de madrugada y es investigado para determinar sus causas.

Así fue el trágico vuelco que terminó con la vida del influencer tucumano Tincho Así fue el trágico vuelco que terminó con la vida del influencer tucumano "Tincho"
Hace 1 Hs

Un siniestro vial ocurrido en la madrugada terminó con la vida de Rodrigo Agustín Nieva, un joven de 23 años conocido en redes sociales como "Tincho", quien perdió el control de su vehículo y volcó cuando circulaba por el interior de Santiago del Estero.

El hecho se registró cerca de la 1.20 sobre la Ruta Provincial 175, en las inmediaciones de la localidad de Taco Bajada, en el departamento Pellegrini. Según informaron fuentes policiales, un móvil que patrullaba la zona advirtió la presencia de un joven que hacía señas desesperadas desde la banquina.

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Al detenerse, los efectivos se encontraron con Heric Sebastián Corbalán, de 20 años, quien viajaba como acompañante y relató lo sucedido. De acuerdo a su testimonio, ambos se dirigían hacia la ciudad de Nueva Esperanza cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del automóvil, un Renault Logan, que terminó dando varios tumbos hasta salir de la calzada y quedar entre la vegetación.

Los uniformados se dirigieron de inmediato al lugar del vuelco, donde hallaron el vehículo con severos daños estructurales. A pocos metros, entre el monte, encontraron el cuerpo de Nieva sin signos vitales. Un profesional médico que intervino en la escena confirmó el fallecimiento en el lugar.

En tanto, el acompañante fue trasladado de urgencia al hospital zonal de Nueva Esperanza, donde permanece bajo observación por las lesiones sufridas durante el impacto.

La investigación quedó a cargo del fiscal de turno, Diego Cortez, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia correspondiente. Además, dispuso medidas periciales para reconstruir la mecánica del hecho, entre ellas análisis toxicológicos y el relevamiento técnico del vehículo.

Peritos de Criminalística trabajaron en la escena para levantar evidencias y documentar las condiciones en las que se produjo el vuelco. El rodado fue secuestrado de manera preventiva y trasladado a una dependencia policial.

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