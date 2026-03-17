Así fue el trágico vuelco que terminó con la vida del influencer tucumano "Tincho"

Al detenerse, los efectivos se encontraron con Heric Sebastián Corbalán, de 20 años, quien viajaba como acompañante y relató lo sucedido. De acuerdo a su testimonio, ambos se dirigían hacia la ciudad de Nueva Esperanza cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el control del automóvil, un Renault Logan, que terminó dando varios tumbos hasta salir de la calzada y quedar entre la vegetación.