Conmoción por la muerte de "Tincho": quién era el influencer tucumano que falleció en Santiago del Estero

Una partida repentina que conmueve al NOA

El accidente, ocurrido en suelo santiagueño, terminó con la vida de un joven que a sus 23 años estaba en el pico de su popularidad digital. Tanto en Tucumán como en Santiago del Estero, el adiós se multiplicó en videos y fotos, transformando el muro de "Tincho" en un memorial eterno a su alegría.