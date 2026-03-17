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Conmoción por la muerte de "Tincho": quién era el influencer tucumano que falleció en Santiago del Estero

Luego de confirmarse la trágica muerte de Rodrigo "Tincho" Nieva en un accidente vial en Santiago del Estero, el mundo digital se fundió en un solo abrazo para despedir al influencer tucumano.

Conmoción por la muerte de Tincho: quién era el influencer tucumano que falleció en Santiago del Estero Conmoción por la muerte de "Tincho": quién era el influencer tucumano que falleció en Santiago del Estero
Hace 2 Hs

El mundo de las redes sociales en el norte argentino se encuentra de luto. Tras confirmarse la trágica muerte de Rodrigo Nieva, el joven influencer de 23 años conocido cariñosamente como "Tincho", una marea de mensajes, recuerdos y lamentos inundaron las plataformas digitales. El joven perdió la vida en un brutal accidente de tránsito en el departamento Pellegrini, Santiago del Estero.

Un puente de humor entre Tucumán y Santiago

Aunque residía en Tucumán, "Tincho" había logrado traspasar fronteras provinciales gracias a su carisma único. Su capacidad para conectar con el público santiagueño, especialmente a través de sus desopilantes colaboraciones, lo convirtió en una figura familiar en los hogares de la región.

Su partida no solo es la pérdida de un creador de contenido, sino la de un joven que, según sus seguidores, "tenía el don de hacer olvidar los problemas".

El emotivo homenaje de sus colegas

Uno de los mensajes más movilizadores fue el de su gran amigo y compañero de videos, el influencer santiagueño Ustin. A través de sus perfiles oficiales, compartió el primer video que grabaron juntos como una forma de honrar el inicio de su amistad.

"Vuela alto hermanito, nos dejás destrozado el corazón a muchos. Gracias por tu carisma tan especial y por la gran personita que fuiste. Hasta siempre amiguito querido de Tucumán, te vamos a extrañar mucho", expresó Ustin en un posteo que rápidamente se volvió viral.

Por su parte, el influencer tucumano "Pichón" López también se sumó a las muestras de dolor, reflejando la unión que existía en la comunidad de creadores del NOA ante esta tragedia.

El recuerdo de "El nieto de La Gringa"

La audiencia no tardó en reaccionar, recordando con especial nostalgia sus interpretaciones más icónicas. Entre los miles de comentarios, se repetía una constante: la gratitud por las risas compartidas.

"Qué tristeza me dio. Cómo me reía con ese enano... era un sol", comentó una seguidora. "Me encantaba verlo cuando hacía del nieto de La Gringa, tenía una chispa única", recordó otro usuario.

Una partida repentina que conmueve al NOA

El accidente, ocurrido en suelo santiagueño, terminó con la vida de un joven que a sus 23 años estaba en el pico de su popularidad digital. Tanto en Tucumán como en Santiago del Estero, el adiós se multiplicó en videos y fotos, transformando el muro de "Tincho" en un memorial eterno a su alegría.

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