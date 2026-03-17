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Prevén que la ruta 157 esté operativa hoy en un 100%
Prevén que la ruta 157 esté operativa hoy en un 100% FUENTE: COMUNICACIÓN PÚBLICA
Hace 2 Hs

El ministro de Obras Públicas de Tucumán, Marcelo Nazur, informó ayer que ya es posible transitar por la ruta nacional 157 y que las tareas de reconstrucción avanzaron con rapidez. 

“La ruta ya está con conectividad, está recuperada. Podemos pasar, ya están las alcantarillas en forma definitiva. Mañana a la mañana Vialidad, si nos acompaña el clima, va a pavimentar los tramos que se abrieron”, dijo. Agregó que el tránsito se habilitará progresivamente.

El funcionario indicó que se habilitó el tráfico vehicular general y que todas aquellas personas que deseen colaborar, llevar donaciones o asistir a otra gente pueden hacerlo.

Nazur explicó que una de las decisiones centrales fue intervenir la ruta nacional 157 para permitir el drenaje del agua acumulada y evitar mayores daños en el casco urbano.

“El Ministerio de Obras Públicas atendió todo lo que respecta a la obra en La Madrid, donde con una decisión muy atinada se rompió la ruta nacional 157, conversando con los vecinos y tomando esta decisión que no fue fácil. Se abrió una zanja en la ruta, en realidad tres cortes se hicieron para poder drenar el agua. El agua bajó; La Madrid estuvo inundado un día y medio, casi dos”, declaró.

A futuro

El ministro también se refirió a la planificación de obras estructurales para reducir el impacto de eventos climáticos similares en el futuro. Recordó que hay estudios técnicos que se realizaron hace casi una década, y que algunas intervenciones comenzaron a ejecutarse. “Se habían empezado a hacer obras en La Madrid, como por ejemplo los terraplenes para defender el ingreso del agua del río Marapa. Ese financiamiento se finalizó y se cortó”, repasó.

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Asimismo, Nazur explicó que los estudios históricos señalaban la vulnerabilidad hídrica de la zona. “La Madrid ya cuando los ingleses estaban levantando la vía del ferrocarril, allá por los años cincuenta y sesenta, habían detectado que esta zona era inundable y que no se podía desarrollar ninguna ciudad ni ningún pueblo”, desarrolló.

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