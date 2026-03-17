Prevén que la ruta 157 esté operativa hoy en un 100%

A futuro

El ministro también se refirió a la planificación de obras estructurales para reducir el impacto de eventos climáticos similares en el futuro. Recordó que hay estudios técnicos que se realizaron hace casi una década, y que algunas intervenciones comenzaron a ejecutarse. “Se habían empezado a hacer obras en La Madrid, como por ejemplo los terraplenes para defender el ingreso del agua del río Marapa. Ese financiamiento se finalizó y se cortó”, repasó.