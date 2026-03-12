Inundaciones en el sur tucumano: cortaron la ruta 157 para ayudar a drenar el agua

Crecidas simultáneas

Según detalló, la medida busca acelerar el descenso del nivel del líquido dentro del pueblo. “Esto va a ayudar a que el agua baje más rápido en La Madrid”, afirmó. Nazur explicó que la situación se debe a crecidas simultáneas en varios cursos hídricos del sur provincial. “Estamos en el pico de caudal del río Chico, del arroyo Matazambi y del río Marapa, que son los que han generado esta contingencia”, indicó. La situación afecta principalmente a “Graneros, Monteagudo, Medina y toda la zona donde confluyen estos ríos”, explicó.