Inundaciones en el sur tucumano: cortaron la ruta 157 para ayudar a drenar el agua

La inundación que afecta a La Madrid y a otras localidades del sur tucumano obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia que involucra a distintas áreas del Gobierno provincial. Mientras equipos de Obras Públicas trabajan para acelerar el drenaje del agua acumulada, el sistema de salud instaló dispositivos de atención para asistir a los vecinos que permanecen evacuados o aislados.
El ministro de Obras Públicas, Marcelo Nazur, explicó que se decidió intervenir sobre la ruta 157 para facilitar el escurrimiento del agua que cubre la localidad.
“Estamos trabajando con los equipos de Obras Públicas tratando de que drene todo lo más rápido posible y hemos tomado la determinación de hacer un corte en la ruta para poder pasar esta situación”, señaló. La previsión inicial fue insuficiente y finalmente se rompió la 157 en tres partes.
Crecidas simultáneas
Según detalló, la medida busca acelerar el descenso del nivel del líquido dentro del pueblo. “Esto va a ayudar a que el agua baje más rápido en La Madrid”, afirmó. Nazur explicó que la situación se debe a crecidas simultáneas en varios cursos hídricos del sur provincial. “Estamos en el pico de caudal del río Chico, del arroyo Matazambi y del río Marapa, que son los que han generado esta contingencia”, indicó. La situación afecta principalmente a “Graneros, Monteagudo, Medina y toda la zona donde confluyen estos ríos”, explicó.
El funcionario agregó que este tipo de intervención ya se aplicó en ocasiones anteriores. “El delegado comunal nos contó que este trabajo ya se hizo en otra oportunidad y que dio resultado, por eso se decidió repetirlo”, explicó.
La apertura será temporal. Una vez que el agua drene, se cerrará el corte y se avanzará con una solución permanente. “Ya tenemos todo listo para construir una alcantarilla definitiva en ese punto”, aseguró.
Nazur también se refirió a la magnitud de las lluvias registradas en la región. “No hay que olvidar que viene lloviendo desde hace más de 60 días de manera continua. Sólo el martes cayeron aproximadamente 270 milímetros de agua. Son precipitaciones extraordinarias y generan situaciones extremas; cualquier obra puede verse sobrepasada por la cantidad y la persistencia del agua”.