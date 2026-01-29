Álvaro Apud contra el municipio de Yerba Buena: “Tienen 80 funcionarios de alto rango”

El concejal de Yerba Buena, Álvaro Apud, referente del PRO y aliado político de La Libertad Avanza Tucumán, cuestionó con dureza la gestión municipal encabezada por Manuel Courel, a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, donde denunció una fuerte contradicción entre el discurso público y las decisiones concretas de gobierno.
Apud comenzó su descargo celebrando la postura de Courel a nivel provincial, al haber votado en contra del DNU del Gobierno de Tucumán. Sin embargo, rápidamente marcó una diferencia sustancial entre lo que se expresa en redes y lo que efectivamente se ejecuta en el municipio que gobiernan hasta 2027.
“Estimado Manuel, celebramos tu iniciativa y voto en contra del DNU del gobierno provincial, pero sería oportuno que en Yerba Buena pongan en práctica lo que dicen en las redes”, expresó el concejal.
En ese sentido, Apud compartió una placa oficial fechada el 1 de diciembre de 2025, donde —según denunció— el municipio hizo exactamente lo contrario a lo que predica: agrandar el Estado municipal con más cargos jerárquicos.
“Si no mal recuerdo, hoy la Municipalidad de Yerba Buena cuenta con aproximadamente 80 funcionarios de alto rango”, afirmó, remarcando que esta estructura va en sentido opuesto a las ideas de austeridad, reducción del gasto y achicamiento del Estado que impulsa el presidente Javier Milei y que La Libertad Avanza promueve a nivel nacional y provincial.
“Totalmente lo contrario a lo que propone @JMilei. No solo hay que parecer, hay que ser”, sentenció Apud, dejando en claro que, para su espacio político, no alcanza con el discurso si las decisiones de gestión contradicen esos principios.
El mensaje cerró con una advertencia directa y cargada de simbolismo político: “TIC TAC, TIC TAC”, en alusión a que el tiempo de las contradicciones se está agotando y que la ciudadanía observa con atención.
El cruce vuelve a poner en el centro del debate el tamaño del Estado municipal en Yerba Buena y expone tensiones dentro del arco opositor, especialmente entre quienes acompañan el cambio de rumbo que propone el gobierno nacional y aquellos que, según Apud, aún no lo reflejan en su propia gestión.