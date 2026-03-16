DeportesSan Martín de Tucumán Desde Ciudadela, las historias detrás de las camisetas de San Martín Prendas de todas las épocas recorren cada sector del barrio, uniendo generaciones y guardando anécdotas, cábalas y homenajes. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL MEMORIA. Augusto usó esta camiseta en un inolvidable viaje junto a su padre. FOTO Gonzalo Vera Hace 2 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Primera NacionalLa CiudadelaSan MartínEstadio La Ciudadela Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS San Martín y una historia que parece escrita por el destino en la previa del choque con Nueva Chicago “No podemos estar indiferentes”: San Martín activó una colecta para ayudar a los damnificados por las inundaciones Invicto, con confianza y un ataque que responde: así llega Nueva Chicago, el próximo rival de San Martín Andrés Yllana destacó el trabajo grupal tras la victoria de San Martín sobre Nueva Chicago Contra Nueva Chicago, San Martín pondrá mucho en juego: la curiosa estadística que arrastra en La Ciudadela Lo más popular La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli Adorni, cuestionado por sus viajes: “Esto fue un golpe contra el Gobierno” Milei blindará a Adorni: lo sumó a su agenda oficial tras la polémica por su viaje a Nueva York La Madrid después de la inundación: dudas, limpieza y falta de luz Estalló otra polémica en el caso Érika: ¿“El Militar” Sosa intentó comprar el silencio de los otros procesados? ¿Cómo es el nuevo iPhone que lanzará Apple?