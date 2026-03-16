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Desde Ciudadela, las historias detrás de las camisetas de San Martín

Prendas de todas las épocas recorren cada sector del barrio, uniendo generaciones y guardando anécdotas, cábalas y homenajes.

MEMORIA. Augusto usó esta camiseta en un inolvidable viaje junto a su padre. MEMORIA. Augusto usó esta camiseta en un inolvidable viaje junto a su padre. FOTO Gonzalo Vera
Hace 2 Hs
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