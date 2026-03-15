San Martín encontró su mejor versión: con el 4-2-3-1, la idea Yllana va tomando forma

San Martín fue solidario, combativo para quedarse con la pelota, pero sobre todo vertical cuando tuvo la posesión. Cuando recuperaba la bola no se entretenía en la contemplación: atacaba. Le saltaba a la yugular del rival con la urgencia de quien sabe que el momento de ir por más es ahora. En ese vértigo nacieron muchas de las situaciones de gol de la tarde-noche. El equipo llegó, generó y pisó el área enemiga con decisión.