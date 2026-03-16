Paro en las universidades: urge encontrar soluciones

El alcance del paro no es menor, ya que se suspenden tareas de docencia, investigación y gestión. En Tucumán la agenda sindical prevé una serie de acciones públicas, entre ellas una protesta en la sede de Asunt (mañana) y una marcha de antorchas en la plaza Independencia (el jueves). Todo indica que las medidas podrían extenderse durante los próximos meses, porque se anunciaron nuevos paros para las semanas que comienzan el 30 de marzo y el 27 de abril, además de la propuesta de una marcha federal universitaria para el 23 de abril.