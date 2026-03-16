Paro en las universidades: urge encontrar soluciones

La segunda quincena de marzo se pone en marcha con las universidades públicas argentinas atravesadas por un conflicto que amenaza con prolongarse durante buena parte del primer semestre del año. Desde hoy y hasta el sábado los docentes de todo el país realizan un paro total de actividades, sin asistencia a los lugares de trabajo, en reclamo de mejoras salariales, mayor presupuesto y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La medida fue resuelta por el Congreso de Conadu y cuenta con la adhesión de gremios de distintas provincias, entre ellos Adiunt.
El alcance del paro no es menor, ya que se suspenden tareas de docencia, investigación y gestión. En Tucumán la agenda sindical prevé una serie de acciones públicas, entre ellas una protesta en la sede de Asunt (mañana) y una marcha de antorchas en la plaza Independencia (el jueves). Todo indica que las medidas podrían extenderse durante los próximos meses, porque se anunciaron nuevos paros para las semanas que comienzan el 30 de marzo y el 27 de abril, además de la propuesta de una marcha federal universitaria para el 23 de abril.
El conflicto no es episódico ni circunstancial. Responde a un malestar acumulado que tiene como eje central el financiamiento del sistema universitario y las condiciones salariales del personal docente. Ahora bien, reconocer la legitimidad de los reclamos no implica ignorar el costo que un conflicto prolongado tiene para la comunidad universitaria. La suspensión reiterada de clases, la incertidumbre sobre los calendarios académicos y la dificultad para sostener proyectos de investigación afectan directamente a estudiantes, docentes y trabajadores. También debilitan una institución que sigue siendo uno de los espacios de mayor prestigio y movilidad social del país.
En este contexto, resulta imprescindible que las partes involucradas encuentren caminos de diálogo sinceros y maduros. La confrontación permanente rara vez produce soluciones duraderas. Cuando el conflicto se prolonga y se endurecen las posiciones, quienes terminan pagando las consecuencias son miles de jóvenes que ven alterado su proceso formativo y una sociedad que necesita más conocimiento, más investigación y más profesionales formados para enfrentar los desafíos del presente. ⚖️
El punto de partida debería ser el respeto y el cumplimiento de las leyes vigentes. Si existe una Ley de Financiamiento Universitario, su aplicación efectiva no puede quedar sujeta a interpretaciones coyunturales ni a demoras indefinidas. Las normas aprobadas por el Congreso constituyen compromisos institucionales que deben ser honrados. De la misma manera, las autoridades universitarias, los gremios docentes y el Estado nacional tienen la responsabilidad de activar todos los canales de negociación disponibles para encontrar soluciones concretas.
El diálogo social no implica renunciar a las convicciones, sino construir acuerdos posibles. La historia reciente demuestra que las universidades han sabido superar momentos críticos cuando prevaleció la voluntad política de sostenerlas como un bien público. Cumplir las leyes, garantizar los recursos indispensables y abrir instancias de diálogo real son pasos indispensables para desactivar la confrontación.