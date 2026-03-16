Irán advirtió que la guerra se extenderá si otros países intervienen

TEHERÁN, Irán.- Irán advirtió a otros países que si intervienen habrá una escalada en la guerra en Medio Oriente.
La advertencia de Irán llegó luego de que el presidente estadounidense Donald Trump lanzara un llamado internacional para garantizar la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde solía transitar cerca del 20% de las exportaciones mundiales de hidrocarburos.
El virtual bloqueo del estrecho por parte de Teherán hizo que el precio del petróleo se disparara en los últimos días. Alegando que el paraguas de seguridad estadounidense en la región “atrae problemas en lugar de disuadirlos”, el canciller iraní Abás Araqchi instó en X a los países vecinos a “expulsar a los agresores extranjeros”.
“Esta guerra terminará cuando tengamos la certeza de que no se repetirá”, declaró Araqchi al medio Al Araby Al Jadid.
Además, llamó a los demás países a “abstenerse de cualquier acción que pueda llevar a una escalada” y aseguró que tiene pruebas de que las bases estadounidenses de Medio Oriente se utilizaron para atacar a su país, citando a Emiratos Árabes Unidos.
El ataque con drones en la base aérea Ali Al Salem, en Kuwait, destruyó un avión pilotado a distancia perteneciente a Italia, pero no causó víctimas, indicó el ejército italiano. El canciller italiano, Antonio Tajani, intentó restarle importancia al ataque -el segundo contra una base italiana en la conflictiva región, la semana pasada- y recalcó: “nosotros no estamos en guerra con nadie”.
Juramento mortal
Los Guardianes de la Revolución iraníes juraron ayer “perseguir y matar” al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el 16º día de la guerra de Estados Unidos e Israel contra la república islámica. “Si este criminal y asesino de niños sigue con vida, lo vamos a perseguir y matar con toda nuestra fuerza”, afirmaron los Guardianes en su página web, Sepah News.
Un “malestar pasajero”
Ante la preocupación por el precio del petróleo, que cerró por encima de los 100 dólares el viernes, el secretario estadounidense de Energía, Chris Wright, afirmó que el virtual bloqueo del estrecho de Ormuz es un “malestar pasajero”.
“Es cierto que atravesamos este período de perturbación a corto plazo, pero es mejor hacerlo ahora que enfrentarnos a un Irán con armas nucleares”, dijo Wright en una entrevista.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) indicó que se desbloquearán de inmediato las reservas estratégicas de petróleo de Asia y Oceanía y que las de los países miembros de América y Europa se pondrán a disposición desde finales de marzo.
Trump propuso el sábado una operación naval internacional para escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz pero muchos países parecen dubitativos ante esa iniciativa.
El mandatario estadounidense habló ayer con el primer ministro británico, Keir Starmer, sobre “la importancia de reabrir el estrecho de Ormuz”, informó Downing Street.
“Miles de objetivos ”
Tras más de dos semanas de guerra, ninguna de las partes ha moderado su retórica. En una entrevista con NBC News, Trump dijo que Teherán quiere sentarse a negociar, pero que Washington seguirá adelante con su ofensiva. “Irán quiere llegar a un acuerdo y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas”, dijo Trump a la cadena estadounidense.
Sin embargo, el canciller iraní afirmó que su país no está interesado en tales conversaciones.
“No vemos ninguna razón por la que debamos hablar con los estadounidenses. Ya estábamos hablando con ellos cuando decidieron atacarnos”, declaró Araqchi a CBS en una entrevista emitida ayer.
El Pentágono afirma que más de 15.000 objetivos han sido alcanzados en Irán y el ejército de Israel afirmó que aún tiene “miles de objetivos” por atacar.
Año Nuevo persa
Con todo, Teherán vivió ayer una jornada laboral relativamente normal por primera vez desde el inicio de la guerra que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel que mataron al líder supremo de Irán, Alí Jamenei, padre del actual ayatolá Mojtaba Jamenei.
El tráfico era más intenso que la semana pasada y algunos cafés y restaurantes están abiertos. En el bazar de Tayrish, norte de la capital, un tercio de los puestos reabrieron cinco días antes del Nouruz, el Año Nuevo persa.
En Tonekabon, una ciudad a orillas del mar Caspio, residentes comentan que los negocios están abiertos y llenos de gente, pese a las fuertes subidas de precios.
“Solo la plaza principal permanece cerrada por las noches, y allí hay manifestaciones del Gobierno”, declaró Alí, de 49 años.
Más de 1.200 personas han muerto por los ataques de Estados Unidos e Israel, según cifras del Ministerio de Salud iraní, que no han podido ser verificadas de forma independiente. La agencia de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) calcula que hasta 3,2 millones de personas han sido desplazadas en Irán.
Munición prohibida: respuesta a Israel con una bomba de racimo
Irán volvió a atacar a Israel con una bomba de racimo, que cayó en una calle de Tel Aviv. Esta munición está prohibida para los países firmantes de la Convención de Dublin de 2008. El ataque de ayer volvió a poner en el centro del debate uno de los armamentos más controvertidos de los conflictos modernos. Estas municiones están diseñadas para dispersar decenas o cientos de explosivos sobre amplias superficies y son un riesgo persistente para la población civil incluso años después de finalizados los combates. Importantes productores y usuarios como Estados Unidos, Rusia, China, India, Pakistán, Israel, Corea del Sur y Ucrania no han firmado la convención.