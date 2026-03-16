Irán advirtió que la guerra se extenderá si otros países intervienen

Munición prohibida: respuesta a Israel con una bomba de racimo

Irán volvió a atacar a Israel con una bomba de racimo, que cayó en una calle de Tel Aviv. Esta munición está prohibida para los países firmantes de la Convención de Dublin de 2008. El ataque de ayer volvió a poner en el centro del debate uno de los armamentos más controvertidos de los conflictos modernos. Estas municiones están diseñadas para dispersar decenas o cientos de explosivos sobre amplias superficies y son un riesgo persistente para la población civil incluso años después de finalizados los combates. Importantes productores y usuarios como Estados Unidos, Rusia, China, India, Pakistán, Israel, Corea del Sur y Ucrania no han firmado la convención.



