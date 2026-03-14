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Guerra en Medio Oriente: Irán amenaza con atacar puertos en Emiratos Árabes tras el ataque de EEUU a la isla de Kharg

Donald Trump aseguró que la operación militar dejó a las fuerzas iraníes “sin capacidad” de defensa.

Donald Trump. Donald Trump.
Hace 1 Hs

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, afirmó que una operación militar ordenada por su gobierno “aniquiló por completo todos los objetivos militares” en la isla iraní de Kharg, un enclave clave para las exportaciones de petróleo del país.

Según indicó el mandatario, el ataque fue ejecutado por el Comando Central estadounidense y se concentró exclusivamente en blancos militares. Trump sostuvo que decidió no atacar la infraestructura petrolera de la isla, aunque advirtió que podría reconsiderar esa postura si Irán o cualquier otro actor obstaculiza el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz.

La isla de Kharg, ubicada a unos 30 kilómetros de la costa iraní, gestiona aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo de Irán. El lugar funciona como principal punto de carga de petróleo para buques y alberga grandes tanques de almacenamiento destinados al mercado internacional.

Analistas citados por medios internacionales señalaron que hasta ahora Estados Unidos e Israel habían evitado atacar este enclave debido a las posibles consecuencias energéticas que un golpe directo podría generar en la región, consignaron distintos medios nacionales e internacionales

Trump aseguró que, tras los ataques, las fuerzas iraníes quedaron “sin capacidad alguna” para defenderse. “No hay nada que puedan hacer al respecto”, afirmó. Además, reiteró que Irán “nunca tendrá un arma nuclear ni la capacidad de amenazar a Estados Unidos, Oriente Próximo ni al mundo”.

El mandatario también instó a las fuerzas armadas iraníes y a sus aliados a deponer las armas para “salvar lo que queda de su país”.

Respuesta desde Irán

En paralelo, las fuerzas militares iraníes advirtieron que podrían atacar puertos y muelles en los Emiratos Árabes Unidos tras los bombardeos estadounidenses en Kharg. Según sostuvieron, Estados Unidos habría lanzado misiles desde posiciones ocultas en instalaciones portuarias y refugios dentro de ciudades emiratíes.

La advertencia fue dirigida directamente a los Emiratos Árabes Unidos y pidió a la población mantenerse alejada de puertos y muelles, en lo que fue interpretado como una señal de escalada de tensiones en el Golfo.

“Advertimos a los líderes de los Emiratos Árabes Unidos que la República Islámica de Irán considera que es su derecho legítimo atacar los orígenes de los lanzamientos de misiles estadounidenses”, afirmó el portavoz del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari.

Aunque Irán sostuvo que solo tenía como objetivo intereses militares estadounidenses en la región, se reportaron impactos en hoteles, edificios civiles de gran altura e infraestructuras petroleras en distintos puntos del Golfo.

Temas Guerra en Medio Oriente IránDonald TrumpEstados Unidos
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