Guerra en Medio Oriente: Irán amenaza con atacar puertos en Emiratos Árabes tras el ataque de EEUU a la isla de Kharg

Según indicó el mandatario, el ataque fue ejecutado por el Comando Central estadounidense y se concentró exclusivamente en blancos militares. Trump sostuvo que decidió no atacar la infraestructura petrolera de la isla, aunque advirtió que podría reconsiderar esa postura si Irán o cualquier otro actor obstaculiza el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz.