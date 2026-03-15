Encuesta nacional: el 72,7% de los argentinos rechaza una guerra entre Israel, EE.UU. e Irán

La posibilidad de una guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán genera un fuerte rechazo entre los argentinos. Según una encuesta nacional, el 72,7% de la población se manifiesta en contra de un conflicto armado en Medio Oriente. El estudio también revela otra señal clara: una mayoría considera que la postura del Gobierno frente a ese escenario internacional no representa a todo el país.