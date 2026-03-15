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Encuesta nacional: el 72,7% de los argentinos rechaza una guerra entre Israel, EE.UU. e Irán

Una encuesta realizada en todo el país muestra un rechazo mayoritario al conflicto en Medio Oriente. El estudio también detectó que la mayoría de los consultados no se siente representada por la postura del Gobierno argentino.

LA OPINIÓN PÚBLICA. Una encuesta realizada en todo el país muestra un rechazo mayoritario a una guerra en Medio Oriente. / ZUBAN CORDOBA LA OPINIÓN PÚBLICA. Una encuesta realizada en todo el país muestra un rechazo mayoritario a una guerra en Medio Oriente. / ZUBAN CORDOBA
Hace 1 Hs

La posibilidad de una guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán genera un fuerte rechazo entre los argentinos. Según una encuesta nacional, el 72,7% de la población se manifiesta en contra de un conflicto armado en Medio Oriente. El estudio también revela otra señal clara: una mayoría considera que la postura del Gobierno frente a ese escenario internacional no representa a todo el país.

El relevamiento fue realizado por la consultora Zuban Córdoba y Asociados. Los resultados muestran que solo el 14,2% de los encuestados está a favor de una guerra, mientras que el 13,1% respondió que no sabe o no tiene una posición definida.

Los datos reflejan una opinión pública mayoritariamente contraria a una escalada bélica en una región que atraviesa uno de los momentos más tensos de los últimos años.

Diferencias según el voto en el balotaje

El informe también analizó cómo varían las respuestas según el voto en el balotaje presidencial de 2023.

Entre quienes votaron al presidente Javier Milei, el rechazo a la guerra alcanza el 53,4%. Sin embargo, dentro de ese mismo grupo aparece un mayor nivel de apoyo al conflicto: el 29,2% se manifestó a favor y el 17,4% dijo no tener una postura clara.

La diferencia es mucho más marcada entre quienes apoyaron al ex candidato presidencial Sergio Massa. En ese segmento, el 91,9% se expresó en contra de una guerra, apenas el 1,9% dijo estar a favor y el 6,2% no supo responder.

El contraste muestra cómo las posiciones frente a un escenario internacional también reflejan divisiones políticas dentro del país.

GRÁFICO. Entre quienes votaron a Sergio Massa, el rechazo al conflicto es mucho más amplio: el 91,9% está en contra, apenas 1,9% a favor y 6,2% no tiene una posición definida. / ZUBÁN CÓRDOBA GRÁFICO. Entre quienes votaron a Sergio Massa, el rechazo al conflicto es mucho más amplio: el 91,9% está en contra, apenas 1,9% a favor y 6,2% no tiene una posición definida. / ZUBÁN CÓRDOBA

La postura del Gobierno, bajo cuestionamiento

El estudio incluyó otra pregunta clave: si la posición del presidente frente al conflicto representa al conjunto de los argentinos.

En este punto, el 66,4% respondió que no se siente representado por esa postura. Solo el 20,7% consideró que sí, mientras que el 12,9% no tiene una opinión definida.

Los resultados sugieren que, además del rechazo al conflicto armado, existe una percepción extendida de distancia entre la postura oficial y la mirada de gran parte de la sociedad.

SOBRE LA POSICIÓN DE MILEI. Los datos reflejan que, además del rechazo al conflicto armado, existe una percepción mayoritaria de que la postura del Gobierno no refleja el consenso de la sociedad argentina. / ZUBÁN CORDOBA SOBRE LA POSICIÓN DE MILEI. Los datos reflejan que, además del rechazo al conflicto armado, existe una percepción mayoritaria de que la postura del Gobierno no refleja el consenso de la sociedad argentina. / ZUBÁN CORDOBA

Cómo se realizó el estudio

La encuesta se llevó a cabo entre el 10 y el 11 de marzo de 2026 con una muestra de 1.200 casos en todo el país. El relevamiento estuvo dirigido a personas mayores de 16 años y combinó encuestas online con envíos por correo electrónico.

El estudio presenta un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±2,83%. La investigación fue dirigida por el analista político Gustavo Córdoba, con Ana Paola Zuban como directora de investigación.

En medio de un escenario internacional cargado de tensiones, los resultados dejan un mensaje contundente: la mayoría de los argentinos rechaza una guerra en Medio Oriente y reclama una postura que represente un consenso más amplio dentro del país.

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