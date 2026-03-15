Quiénes eran los tres jóvenes argentinos que murieron en un choque frontal en el sur de Brasil

Jonathan Gabriel Hubscher, de 22 años, su hermano Mattive Lautaro Daniel, de 17, y Jennifer Celeste Prosin, también de 22, perdieron la vida cuando el Volkswagen Fox en el que viajaban colisionó contra un Ford Focus a la altura del kilómetro 238 de la ERS-324, en la zona conocida como Linha 20 Parizzi, dentro de Casca. El impacto, ocurrido en la noche del viernes, fue tan devastador que los tres jóvenes fallecieron en el lugar.