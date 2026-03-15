El hospital de La Madrid retomó sus funciones, después de la inundación

El ministro remarcó que el hospital no sufrió daños por la inundación, pero debió suspender momentáneamente su actividad debido a que el agua impedía el acceso. “Hoy tenemos la capacidad de respuesta nuevamente en el hospital: está funcionando la guardia, las salas y también se habilitaron consultorios para la atención en salud mental. Queremos agradecer a todo el personal que está trabajando para acondicionar el lugar”, señaló.