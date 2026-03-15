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El hospital de La Madrid retomó sus funciones, después de la inundación

El ministerio de Salud logró restablecer la energía eléctrica y mejorar las condiciones de acceso.

El hospital de La Madrid retomó sus funciones, después de la inundación
Hace 1 Hs

El hospital de La Madrid volvió a funcionar con normalidad luego de haber sido desafectado de manera preventiva durante los días más críticos de las inundaciones. Si bien el edificio no sufrió daños estructurales, la acumulación de agua en los alrededores impedía el acceso seguro de pacientes y personal de salud.

Por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, el ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, supervisó la reapertura del establecimiento, que ya cuenta con energía eléctrica y todos los servicios necesarios para brindar atención a la comunidad.

El titular de la cartera sanitaria destacó el trabajo coordinado con otras áreas del Gobierno provincial para restablecer el funcionamiento del hospital. “El hospital de La Madrid está nuevamente habilitado. Hemos logrado que tenga energía eléctrica y, por razones de seguridad, prácticamente es el único edificio que cuenta con este servicio en toda la ciudad”, explicó Luis Medina Ruiz.

En ese sentido, agradeció la colaboración del ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, y de la empresa distribuidora de energía, cuyo trabajo permitió restablecer el suministro eléctrico y garantizar el funcionamiento del establecimiento sanitario.

El ministro remarcó que el hospital no sufrió daños por la inundación, pero debió suspender momentáneamente su actividad debido a que el agua impedía el acceso. “Hoy tenemos la capacidad de respuesta nuevamente en el hospital: está funcionando la guardia, las salas y también se habilitaron consultorios para la atención en salud mental. Queremos agradecer a todo el personal que está trabajando para acondicionar el lugar”, señaló.

Por su parte, el subdirector del Área Programática Oeste, doctor Juan Manuel Zelarayán, explicó que los equipos de salud retomaron la atención médica en el establecimiento para responder a la contingencia sanitaria. “Estamos nuevamente en el hospital realizando atención médica y brindando respuestas a las personas que se acercan. Con la contingencia el hospital había quedado aislado de la población, pero ahora, al bajar el agua, los vecinos pueden llegar nuevamente y recibir atención en un lugar adecuado”, indicó.

Asimismo, Zelarayán aseguró que el establecimiento cuenta con todos los insumos necesarios para asistir a la comunidad. “La farmacia ya está habilitada y tenemos los medicamentos necesarios para atender la contingencia. También contamos con el acompañamiento del licenciado Lucas Juárez en el área de salud mental”, afirmó.

Con la rehabilitación del hospital de La Madrid, el sistema sanitario provincial refuerza la asistencia en la zona afectada por las inundaciones, garantizando atención médica, provisión de medicamentos y contención psicológica para la comunidad.

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