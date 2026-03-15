El hábito que puede perjudicar tu salud después de los 50, según especialistas

Por ello, médicos especialistas recomiendan dejar de lado aquellas malas costumbres que pueden generar daños irreversibles en la salud. Una de ellas es: el consumo excesivo de azúcar, que está relacionado con una serie de problemas como la obesidad, la diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares. Reducir su ingesta puede ser clave para mantener un bienestar a largo plazo y prevenir complicaciones graves.