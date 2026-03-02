El problema en la vista que puede revelar azúcar alta en sangre

¿Qué pasa cuando uno tiene la glucosa alta?

Si los valores de glucosa están por encima de esto, por ejemplo, de 200 mg/dL o más después de dos horas, indica diabetes o azúcar alta.

Ahora bien, según la Clínica Mayo, cuando el nivel de glucosa es demasiado alto, pueden aparecer ciertos síntomas como: aumento de la sed, micción frecuente, cansancio o debilidad, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, falta de aire, dolor estomacal, aliento con olor frutal y boca muy seca.