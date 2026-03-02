El problema en la vista que puede revelar azúcar alta en sangre

Los niveles altos de glucosa o azúcar en sangre pueden ser muy perjudiciales si no son tratados a tiempo. Según los especialistas, esto generalmente ocurre porque el páncreas no produce suficiente insulina, una hormona que ayuda a la glucosa a entrar a las células del cuerpo para que pueda ser usada como energía.
Controlar de manera eficaz estos niveles será clave para evitar la detección de la diabetes. En este marco, los profesionales hacen hincapié en la aparición de un síntoma que suele manifestarse en los ojos y las consecuencias que puede tener.
Azúcar en sangre: ¿Cuánto es la glucosa alta?
Primero, es importante saber cuándo se considera que los niveles de glucosa o azúcar en sangre están elevados.
En el caso de prediabetes, la Asociación Americana de la Diabetes, indica que se refleja cuando los valores de azúcar en sangre en ayunas son de 100 a 125 (miligramos de azúcar por decilitro), o cuando en una prueba de tolerancia oral a la glucosa de dos horas, los valores de glucosa en sangre son de 140 mg/dl a 199 mg/dl.
¿Qué pasa cuando uno tiene la glucosa alta?
Ahora bien, según la Clínica Mayo, cuando el nivel de glucosa es demasiado alto, pueden aparecer ciertos síntomas como: aumento de la sed, micción frecuente, cansancio o debilidad, dolor de cabeza, náuseas y vómitos, falta de aire, dolor estomacal, aliento con olor frutal y boca muy seca.
Los niveles altos de azúcar en sangre también provocar visión borrosa. De acuerdo con expertos, este síntoma en los ojos ocurre debido a lo que se conoce como hinchazón del cristalino del ojo.
Al respecto, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos explican lo siguiente: "El nivel alto de glucosa puede cambiar los niveles de los líquidos o hacer que se le hinchen los tejidos de los ojos que le ayudan a enfocar, lo que causa la vista borrosa".
Pero aclaran que, "este tipo de vista borrosa es temporal y desaparece a medida que el nivel de glucosa vuelve a la normalidad".
Sin embargo, la diabetes y los niveles altos de glucosa en sangre pueden tener otros efectos en los ojos.