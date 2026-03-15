EconomíaNoticias económicas Los hogares tucumanos se ajustan más para llegar a fines de mes La incertidumbre económica es la principal preocupación de los argentinos, coinciden las consultoras, en un esquema de bajos salarios y con el fantasma del desempleo deambulando. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL La microeconomía Foto tomada de 0021. Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Tucumán Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Caputo ratificó que la inflación podría perforar el 1% mensual este año: "Si no es en agosto, será en septiembre u octubre" Ranking de inflación: Argentina se consolida en el segundo puesto en América Latina Lo más popular Guardias, libros y hockey: la doble vida de la delantera de Tucumán Rugby Lazaron 4.000 becas para formarse gratis en inteligencia artificial con cursos online Cómo y dónde ayudar a las familias afectadas por las inundaciones en el sur tucumano Videojuegos, cerveza y comunidad: así será el Indie Dev Club en Tucumán Un investigador del Conicet creó una web para seguir el voto de diputados y senadores Fede Shortrede, el profesor que conquistó TikTok explicando matemáticas con humor