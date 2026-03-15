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Los hogares tucumanos se ajustan más para llegar a fines de mes

La incertidumbre económica es la principal preocupación de los argentinos, coinciden las consultoras, en un esquema de bajos salarios y con el fantasma del desempleo deambulando.

La microeconomía La microeconomía Foto tomada de 0021.
Marcelo Aguaysol
Por Marcelo Aguaysol Hace 2 Hs

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