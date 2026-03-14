Caputo reafirma que la inflación se desacelerará

La inflación volvió a ocupar el centro de la escena económica, aunque el Gobierno nacional intenta bajarle el tono al debate por la evolución de los precios. Fue el propio ministro de Economía, Luis Caputo, quien se encargó de reafirmar que la meta de desaceleración inflacionaria sigue en pie, pese a que febrero cerró con una variación del 2,9%. “Nos preocupa y nos ocupa el dato de inflación”, señaló el funcionario en declaraciones a TN. Indicó que esa variación estuvo relacionada al incremento del precio de la carne y a los reajustes en las tarifas de los servicios públicos privatizados.
Un análisis más fino realizado por Portfolio Personal Inversiones (PPI) confirma que parte de la presión reciente provino de los precios de la carne, que representaba 10,82% de la canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en enero y registró fuertes subas en los últimos meses (6,57% en febrero, 4,47% en enero y 7,85% en diciembre). No obstante, aun si se excluye este componente (que forma parte de la núcleo pero hace años muestra un comportamiento estacional) la inflación core de febrero bajaría de 3,05% a 2,43%, indica. Aun así, más que el dato puntual, importa la tendencia. Esta medida alternativa de “super core” (en su media móvil de tres meses anualizada), se ubicó en 31,6% anual, frente al 25% de agosto de 2025. Para PPI, la conclusión es clara: la inflación subyacente aceleró en los últimos meses, reflejando un comportamiento marcadamente sticky (rigidez en los precios). Reforzando esta idea, aun si se excluyera la carne, la tendencia (aunque más moderada) continúa siendo de aceleración.
De cara al comportamiento del IPC para este mes, es probable que las expectativas de inflación vuelvan a recalibrarse al alza. “Vemos improbable que el dato sea menor al de febrero. Por un lado, marzo es un mes con elevada estacionalidad por los ajustes en educación asociados al inicio del ciclo lectivo”, subraya PPI. A modo de referencia, si la categoría “Educación” sube 20% en marzo (el año pasado el aumento fue de 22,3% arrojará una contribución de 0,4 punto al IPC. Por otro lado, en febrero todavía no impactó la reciente suba del petróleo y de los combustibles, un factor que ya comenzó a trasladarse a precios en marzo. El aumento de tarifas en electricidad y gas natural (que aportó medio punto al índice total) cede en marzo porque la remoción de subsidios fue especialmente fuerte en febrero, pero la suba observada en los precios de la nafta (6,7% hasta ahora) ya agregaría un cuarto d punto al IPC general.
Volatilidad
Caputo, en tanto, reconoció que el proceso de desinflación se ralentizó después de la volatilidad que generó el “ataque” que sufrió el Gobierno antes de las elecciones legislativas del año pasado. “El año pasado, antes de las elecciones, se generó como una especie de psicosis de que el presidente (Javier) Milei podría perder las elecciones. Todo eso derivó en una dolarización de portafolios muy grande que generó esta repercusión en las tres variables: riesgo país, nivel de crecimiento e inflación. Entonces, veníamos en un proceso de desinflación ya muy avanzado y eso nos hizo retroceder unos casilleros. Ahora esperamos que de vuelta el proceso de desinflación retome y estamos trabajando para para eso”, detalló el ministro.
De todos modos, aseguró que el Gobierno continúa haciendo las tareas necesarias para bajar la inflación. “La política monetaria sigue apuntando a tener la inflación en los niveles más bajos posibles. El Banco Central sigue manteniendo una política monetaria apretada y eso, al final, termina en una inflación más baja”, indicó.
Cuando se le consultó si el índice de precios puede ser menor a 1% en agosto, como había anticipado Milei, Caputo respondió: “podría ser, tranquilamente. Es muy difícil predecir el cuándo en un índice porque es un tema de tiempos. Si no es en agosto, será en septiembre o en octubre”. Según el titular del Palacio de Hacienda, el Gobierno “sigue haciendo los deberes: no hay déficit fiscal, hay una política monetaria acorde y la inflación va a terminar convergiendo a los niveles internacionales, más tarde o más temprano”.
Por tercer mes consecutivo las previsiones del Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) fueron ajustadas al alza. En este sentido, los actores del mercado esperan que la inflación se mantenga por encima del 2,5% en marzo, convergiendo debajo del 2% para mayo. “La dinámica reciente sugiere una estabilización en torno a niveles cercanos al 3% mensual, configurando una posible meseta dentro del proceso de desinflación”, señaló Emilio Botto, jefe de Estrategia de Mills Capital. “A pesar del dato más alto de lo esperado, las proyecciones del mercado continúan anticipando una desaceleración gradual de la inflación hacia la segunda mitad del año. El desafío será evitar que esta zona de estabilización se consolide como un nuevo piso inflacionario, en un escenario donde el índice aún refleja un proceso de corrección de precios relativos en distintos sectores de la economía”, puntualizó el analista.
“Hacia adelante, la evolución de precios regulados y combustibles aparece como uno de los principales determinantes de la trayectoria inflacionaria en los próximos meses”, advirtió Botto.