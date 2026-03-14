Caputo reafirma que la inflación se desacelerará

De cara al comportamiento del IPC para este mes, es probable que las expectativas de inflación vuelvan a recalibrarse al alza. “Vemos improbable que el dato sea menor al de febrero. Por un lado, marzo es un mes con elevada estacionalidad por los ajustes en educación asociados al inicio del ciclo lectivo”, subraya PPI. A modo de referencia, si la categoría “Educación” sube 20% en marzo (el año pasado el aumento fue de 22,3% arrojará una contribución de 0,4 punto al IPC. Por otro lado, en febrero todavía no impactó la reciente suba del petróleo y de los combustibles, un factor que ya comenzó a trasladarse a precios en marzo. El aumento de tarifas en electricidad y gas natural (que aportó medio punto al índice total) cede en marzo porque la remoción de subsidios fue especialmente fuerte en febrero, pero la suba observada en los precios de la nafta (6,7% hasta ahora) ya agregaría un cuarto d punto al IPC general.