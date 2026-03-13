Ranking de inflación: Argentina se consolida en el segundo puesto en América Latina

Tras la difusión del índice de inflación de febrero de 2026 por el Indec, Argentina ratificó su posición como una de las economías con mayor inestabilidad de precios en América Latina. El registro mensual del 2,9% ubicó al país en el segundo escalón del podio regional, al mantener una distancia abismal con el resto del Cono Sur, donde la inflación promedio no supera el 1%.