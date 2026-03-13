Secciones
Ranking de inflación: Argentina se consolida en el segundo puesto en América Latina

Con un IPC del 2,9% en febrero, el país solo es superado por Venezuela. Mientras tanto, la mayoría de las economías de la región reportaron variaciones inferiores al 1% o incluso deflación.

Hace 1 Hs

Tras la difusión del índice de inflación de febrero de 2026 por el Indec, Argentina ratificó su posición como una de las economías con mayor inestabilidad de precios en América Latina. El registro mensual del 2,9% ubicó al país en el segundo escalón del podio regional, al mantener una distancia abismal con el resto del Cono Sur, donde la inflación promedio no supera el 1%.

En el primer bimestre del año, el país ya acumuló un alza del 5,9%, y consolidó la tendencia alcista iniciada a mediados de 2025. Con una inflación interanual del 33,1%, la dinámica local contrasta con el panorama de estabilidad que atraviesan sus socios comerciales.

De los dos dígitos a la deflación

Venezuela lidera cómodamente el ranking con un 14,6% mensual (51,9% bimestral). En el otro extremo, Bolivia fue la única economía con signo negativo, al reportar una deflación del -0,62% gracias a subsidios energéticos y una caída estacional en alimentos.

En tanto que Chile y Paraguay destacaron con una variación del 0%, al demostrar un anclaje total de expectativas. Uruguay (0,35%) y Brasil (0,70%) también mostraron cifras controladas, a pesar de los ajustes estacionales en educación y transporte.

Colombia se ubicó en tercer lugar regional con un 1,08%, seguida por Perú (0,69%) y Ecuador (0,21%), este último beneficiado por su esquema de dolarización que limita la expansión monetaria.

La brecha argentina se explicó, según especialistas, por el peso de los servicios públicos y los precios regulados, factores que -sumados a la inercia inflacionaria- mantienen la inflación local lejos de las metas de un solo dígito anual que ya son norma en casi todo el continente.

Temas Buenos AiresMinisterio de Economía de la NaciónLuis CaputoJavier MileiGobierno de Milei
