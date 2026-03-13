Caputo ratificó que la inflación podría perforar el 1% mensual este año: "Si no es en agosto, será en septiembre u octubre"

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que la inflación mensual podría perforar el 1% durante el segundo semestre de este año y sostuvo que la dinámica de precios terminará convergiendo a niveles internacionales “más tarde o más temprano”.
De regreso del Argentina Week, el funcionario se refirió al dato de inflación de febrero, que fue de 2,9%, y reafirmó la meta oficial de llevar el índice por debajo del 1% mensual hacia la segunda mitad de 2026.
Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero repitió el mismo nivel que en enero. En los últimos 12 meses, el incremento acumulado llegó a 33,1%, mientras que en el primer bimestre de 2026 el aumento fue de 5,9%.
El presidente Javier Milei estimó que el indicador comenzará a descender luego de marzo y planteó como objetivo acercarlo a valores cercanos a cero a partir de agosto.
“Esperábamos el dato. Sabíamos que venía en ese entorno porque la suba de la carne y las tarifas pegó. Nos preocupa pero sobre todo nos ocupa. La política monetaria sigue apuntando a tener la inflación lo más bajo posible”, señaló Caputo en declaraciones al canal TN.
El titular del Palacio de Hacienda sostuvo que la cantidad de pesos en la economía está bajo control y que su crecimiento se mantiene por debajo del ritmo inflacionario. “Eso al final termina en una inflación más baja. Se siguen haciendo los deberes: no hay déficit fiscal, hay una política monetaria acorde y la inflación va a terminar convergiendo a los niveles internacionales, más tarde o más temprano”, afirmó.
El impacto político y la meta del Gobierno
Caputo vinculó el repunte inflacionario a un “ataque político” y señaló que, tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires, se instaló una “psicosis” en torno a una eventual derrota del presidente en los comicios nacionales.
Según su visión, ese clima generó una fuerte dolarización de portafolios que impactó en el riesgo país, en la actividad económica y también en la dinámica de precios. De acuerdo con el ministro, ese proceso produjo un freno en la tendencia de desinflación que el Gobierno consideraba encaminada.
Pese a ello, insistió en que la inflación podría bajar del 1% en los próximos meses. “Es muy difícil predecir el cuándo en los índices, pero no me preocupa porque es una cuestión de tiempo. Si no es agosto, será septiembre u octubre”, remarcó.
Actividad económica y clima de inversión
Al analizar la actividad económica, Caputo rechazó que el país atraviese un escenario de estanflación y destacó los datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) elaborado por el Indec, que según el funcionario se encuentra en “nivel récord”.
“Eso quiere decir que la situación está mejor, lo que no quiere decir que no haya gente que la esté pasando mal. No solo es importante la trayectoria, sino la pendiente. Necesitamos que el país recupere lo más rápido posible porque hay mucha gente que la está pasando mal y somos conscientes de eso”, expresó.
En relación con el Argentina Week, Caputo aseguró que más de 400 inversores y empresarios del exterior participaron del evento y “pudieron ver cómo Argentina, con este cambio de políticas, ha logrado captar la atención del mundo y es una atracción mundial”.
El ministro también destacó la presencia de doce gobernadores argentinos que viajaron a Estados Unidos y, según relató, respaldaron el rumbo económico impulsado por el Gobierno nacional. “Agradecieron el rumbo que había adoptado el presidente Milei y dijeron fuerte y claro que no había marcha atrás y este era el rumbo. Pueden tener matices, son gobernadores de la oposición. Pero no va a haber ninguno que vaya a ir para el otro lado”, afirmó.
“El clima de inversión que vimos esta semana fue fenomenal. Se va a traducir en inversiones. El pasado quedó atrás. El kirchnerismo va a terminar siendo un partido residual; se terminó. Ni los gobernadores ni la gente quieren volver al pasado. Entonces, Argentina tiene todo para ser una potencia”, agregó.
Morosidad, polémicas y críticas al kirchnerismo
Consultado por el nivel de morosidad de las familias, que alcanzó el 9,3% en diciembre de 2025, el valor más alto en más de 15 años, el ministro sostuvo que la situación se normalizará con la baja de la inflación y de las tasas de interés.
“Hay que seguir bajando la inflación, que bajen las tasas y que los bancos den plazos para que la gente se vaya acomodando. Esto es un coletazo del ataque del año pasado: las tasas subieron fuertemente y algunas personas tiene y tuvo dificultades. Eso se va a ir acomodando. No es problemático a futuro”, aseguró.
Caputo también se refirió a la controversia generada por el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al Argentina Week junto a su esposa, Bettina Angeletti. Consideró que la discusión es “irrelevante” porque, según afirmó, el traslado “no le costó ni un centavo a los argentinos”.
“Como ministro de Economía, me hubiera preocupado si le hubiera costado plata. No le costó un centavo. Conozco a Manuel desde hace dos años. Es una persona extraordinaria, honesta, íntegra, súper trabajador y excelente profesional”, señaló.
En el plano político, el titular de Economía volvió a cuestionar al kirchnerismo. A su entender, ese espacio es lo que “más juega en contra de Argentina” y proyectó que en poco tiempo “va a ser un partido político absolutamente minoritario e intrascendente, como la izquierda”.