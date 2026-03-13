Caputo ratificó que la inflación podría perforar el 1% mensual este año: "Si no es en agosto, será en septiembre u octubre"

El ministro también destacó la presencia de doce gobernadores argentinos que viajaron a Estados Unidos y, según relató, respaldaron el rumbo económico impulsado por el Gobierno nacional. “Agradecieron el rumbo que había adoptado el presidente Milei y dijeron fuerte y claro que no había marcha atrás y este era el rumbo. Pueden tener matices, son gobernadores de la oposición. Pero no va a haber ninguno que vaya a ir para el otro lado”, afirmó.