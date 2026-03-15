Banda del Río Salí sigue bajo resguardo preventivo

El municipio de Banda del Río Salí mantiene medidas preventivas tras la crecida del río Salí mientras en comunidades rurales del este tucumano los vecinos enfrentan caminos deteriorados y dificultades para el acceso después de las inundaciones.
Desde la municipalidad informaron que la situación comenzó a mostrar signos de mejora, aunque continúan los operativos de prevención. “La Dirección Provincial del Agua nos informó de la mejora en el Río Salí. Estamos todavía con medidas preventivas”, explicaron.
Prevenciones
Las autoridades decidieron evacuar de forma preventiva a familias que se encontraban en zonas de riesgo. La medida alcanzó a 78 familias de los barrios 140, 40, 200 Viviendas y Soldado Tucumano. De ese grupo, 58 personas se alojan en instituciones educativas dispuestas, mientras que el resto se trasladó a casas de familiares o conocidos.
El municipio todavía mantiene un operativo de asistencia con distintas áreas de trabajo. Personal sanitario y vigías permanecen en los barrios para acompañar a los vecinos mientras continúan las medidas preventivas.
Las autoridades informaron que se brinda desayuno, almuerzo y cena mientras se mantiene el operativo.
Caminos dañados
Mientras tanto, en comunidades rurales como Los Gómez, Los Gómez Chico, Chañarmuyo y Lunarejos la situación presenta otras dificultades. Allí las inundaciones dejaron caminos deteriorados y complicaciones para ingresar a algunos sectores.
El comisario, Carlos Ruiz, explicó que algunos accesos comenzaron a habilitarse. “Ya se puede ingresar a Los Gómez hasta Lunarejos pero preferentemente en camioneta”, indicó.
Sin embargo, en otros puntos el tránsito continúa complicado por agua en la calzada y ruta de ripio, por lo que las donaciones destinadas a esas comunidades se concentran en el CAPS ubicado antes de llegar a Los Gómez, desde donde luego se distribuyen entre los vecinos.
En esas localidades también surgieron iniciativas de ayuda entre los propios habitantes. Daniela Santana, vecina de Los Gómez, contó que se organizaron para recolectar y distribuir donaciones. “Ya pasó lo peor pero estamos, desde enero, enfrentando inundaciones. Los caminos de acceso están destrozados”, expresó.