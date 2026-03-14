"Hasta que no dejemos en condiciones La Madrid, no nos moveremos de aquí", aseguró Darío Monteros

En relación con la conectividad vial, Monteros informó que los trabajos avanzaron sobre una de las rutas más importantes del sur provincial. “Vialidad de la Provincia está trabajando en recuperar la ruta 157 y hoy a las 6 de la tarde prácticamente va a estar en condiciones de transitabilidad. Se ha decidido en el comité de emergencia que hasta el día domingo la ruta únicamente esté habilitada para los vecinos de La Madrid, para los equipos del Gobierno y para quienes vienen a colaborar con las tareas”, explicó.