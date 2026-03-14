"Hasta que no dejemos en condiciones La Madrid, no nos moveremos de aquí", aseguró Darío Monteros
El Gobierno provincial reforzó este sábado el operativo de recuperación tras las inundaciones. Las tareas se concentran en asistir a las familias que regresan a sus casas y en restablecer los servicios básicos.
El Gobierno de Tucumán intensificó este sábado el operativo de recuperación en la localidad de La Madrid, una de las zonas más afectadas por las intensas inundaciones registradas en los últimos días. Las acciones están enfocadas en asistir a las familias que comienzan a regresar a sus viviendas y en restablecer los servicios esenciales.
El ministro del Interior, Darío Monteros, encabezó las tareas junto a equipos provinciales, municipios, comunas y organizaciones que colaboran en la limpieza de las casas y en la recuperación de la infraestructura dañada por el temporal.
El despliegue incluye trabajos de saneamiento, restablecimiento del suministro de agua y mejoras en la transitabilidad de rutas claves para la región.
En ese contexto, Monteros explicó que el Gobierno provincial organizó un esquema de trabajo conjunto para acompañar a los vecinos durante esta etapa de recuperación. “Después de esta situación que han pasado los vecinos de La Madrid, no hay duda de que a partir de que pueden regresar a su casa, por instrucciones permanentes del gobernador Osvaldo Jaldo, ayudaremos a cada familia a acondicionar sus hogares”, afirmó.
El funcionario también destacó el trabajo coordinado con organismos provinciales para restablecer los servicios básicos. “Hemos trabajado en forma conjunta con la SAT y con Vialidad. La SAT, a pesar de la falta de energía, consiguió que hoy ya estén funcionando los seis pozos de agua del pueblo”, señaló.
En relación con la conectividad vial, Monteros informó que los trabajos avanzaron sobre una de las rutas más importantes del sur provincial. “Vialidad de la Provincia está trabajando en recuperar la ruta 157 y hoy a las 6 de la tarde prácticamente va a estar en condiciones de transitabilidad. Se ha decidido en el comité de emergencia que hasta el día domingo la ruta únicamente esté habilitada para los vecinos de La Madrid, para los equipos del Gobierno y para quienes vienen a colaborar con las tareas”, explicó.
El ministro precisó además que el tránsito habitual será evaluado una vez concluida la primera etapa del operativo. “A partir del lunes se valorará habilitar la ruta como corresponde para que circulen los vehículos que normalmente pasan por esta vía”, indicó.
En paralelo, el titular de la cartera política adelantó nuevas acciones vinculadas al saneamiento de la zona afectada. “Hoy vamos a traer dos tanques atmosféricos y mañana vamos a traer más, porque hay que seguir desagotando los pozos”, afirmó.
Monteros ratificó además que el despliegue del Gobierno provincial continuará hasta completar la recuperación de la localidad. “Hasta que no dejemos en condiciones la localidad, por instrucciones del gobernador Osvaldo Jaldo, vamos a estar acá. Después vendrá la otra etapa de evaluar los daños materiales junto con el comisionado comunal”, expresó.
El funcionario agregó que la mayoría de los vecinos ya pudo regresar a sus viviendas. “El 95% de la gente volvió a su hogar, aunque algunos vecinos aún permanecen en la ruta porque necesitan acondicionar sus casas”, indicó.
El operativo continuará durante los próximos días con tareas de limpieza, saneamiento y asistencia social para consolidar la recuperación de la comunidad tras el temporal.