Tras el temporal, voluntarios y comunidad educativa trabajan para recuperar una escuela de La Madrid

Uno de ellos, Gustavo Perea, contó el trabajo solidario que realizaron desde las primeras horas del día junto a otros colaboradores. “Venimos de la comuna de Ranchillos con un grupo de compañeros. Nos convocamos a las seis de la mañana para venir a colaborar con la gente de La Madrid. Sacamos mucho barro de las casas y seguimos trabajando para ayudar a los vecinos”, relató.