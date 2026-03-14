Tras el temporal, voluntarios y comunidad educativa trabajan para recuperar una escuela de La Madrid
Autoridades, docentes, vecinos y voluntarios avanzan este sábado con las tareas de limpieza en la Escuela N°71, uno de los edificios más afectados por el ingreso de agua. También se organizan centros de ayuda y asistencia para las familias damnificadas.
Luego del fuerte temporal que azotó el sur tucumano, autoridades, docentes, voluntarios y vecinos trabajan este sábado en la limpieza de la Escuela N°71 de La Madrid, uno de los establecimientos más afectados por el ingreso de agua. Las tareas se realizan con el acompañamiento del Gobierno provincial y la colaboración de comunidades cercanas.
El vicedirector de la institución, Fabián Castro, explicó que el edificio sufrió daños severos en su equipamiento y que el objetivo inmediato es recuperar las instalaciones para poder retomar las actividades educativas.
“Estamos trabajando conjuntamente para mitigar un poco el desastre que ha dejado el agua. Esta es la Escuela 71 Primaria, que funciona en dos turnos, mañana y tarde. Además, tenemos dos salas de nivel inicial con aproximadamente 450 niños en total. Por la noche funciona el Instituto de Enseñanza Superior de La Madrid”, detalló.
Castro describió además la magnitud de los daños provocados por la inundación y el inicio de las tareas de recuperación. “Las pérdidas son totales. El Gobierno está diciendo presente. Desde el Ministerio de Educación se comunicaron para que se abra la escuela y comenzar con la limpieza. Hoy es sábado, pero estamos trabajando porque la idea es levantarnos y reconstruir todo”, afirmó.
El directivo remarcó que las actuales condiciones del edificio impiden el dictado normal de clases. “Por la humedad que hay es imposible que haya clases presenciales”, señaló.
La asistencia también llegó desde otras localidades. Un grupo de voluntarios de Ranchillos se sumó a los operativos de ayuda para colaborar con los vecinos que sufrieron las consecuencias del temporal.
Uno de ellos, Gustavo Perea, contó el trabajo solidario que realizaron desde las primeras horas del día junto a otros colaboradores. “Venimos de la comuna de Ranchillos con un grupo de compañeros. Nos convocamos a las seis de la mañana para venir a colaborar con la gente de La Madrid. Sacamos mucho barro de las casas y seguimos trabajando para ayudar a los vecinos”, relató.
Los habitantes del municipio también destacaron el acompañamiento recibido durante la emergencia. La vecina Eli Juárez agradeció el apoyo de instituciones, voluntarios y autoridades que brindaron asistencia tras el temporal.
“Estoy muy agradecida con la gente que nos brindó su ayuda. Vinieron personas de El Cadillal y el delegado comunal del lugar. Somos tres mujeres que vivimos acá y nos resulta muy difícil”, expresó.
Luego volvió a remarcar el respaldo recibido en medio de la situación que atraviesan. “Gracias por la ayuda brindada por muchísimas personas de diferentes lugares, que tuvieron la amabilidad de ayudarnos y de acompañarnos en este difícil momento. El Estado provincial estuvo presente en todo momento”, afirmó.
En paralelo, distintas organizaciones sociales y religiosas dispusieron espacios para recibir donaciones y asistir a los damnificados. El pastor Martín Coronel, de la Iglesia del Movimiento Cristiano El Misionero, explicó que la comunidad organizó un centro de ayuda para recibir a las familias afectadas.
“Estamos acomodando y refaccionando el lugar. La ayuda está llegando de a poco. Con los chicos estamos acondicionando la iglesia para guardar ropa y mercadería, y para que la gente venga a buscar asistencia. También estamos hospedando personas”, sostuvo.
Finalmente, el pastor resaltó la solidaridad que surgió entre los habitantes de la zona tras el temporal. “Hay mucha gente buena. Este pueblo tiene una gran historia de solidaridad”, destacó.