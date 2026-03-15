Sexualmente hablando: retención seminal

Aunque en un principio el #NNN pretendía ser algo satírico, algunos partidarios empezaron a postular los beneficios de abstenerse y de sostener el autocontrol, afirmando que no hacerlo equivaldría a una suerte de “suicidio energético”, a una pérdida de fuerza vital. Otros simplemente se lo tomaron como una prueba de empoderamiento, de práctica para la voluntad y la disciplina, trasladable luego a otras áreas de la vida (E.J. Dickson, la genial redactora de la revista Rolling Stone, sugirió que la extrema derecha se había apropiado de este movimiento).