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Netflix y el Conicet estrenaron su programa "En busca del One Piece hasta el fin del mundo"

Luego de su éxito en el streaming, Netflix convocó a los científicos del organismo nacional a reaccionar a su última expedición por el canal de Beagle.

La nueva colaboración entre Netflix y el Conicet para promocionar la segunda temporada de One Piece. La nueva colaboración entre Netflix y el Conicet para promocionar la segunda temporada de "One Piece". Captura: Conicet
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Para finales de agosto del año pasado, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) se había llevado todos los grandes números del mainstream. De repente, la audiencia de los canales ya posicionados en la industria realizaba su éxodo hacia una escena en la que el tiempo pasaba más lento. La quietud de las profundidades del mar y un relato tranquilo recibían a los espectadores en el cañón submarino de Mar del Plata.

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La cifra estrepitosa de 70.000 personas mirando en simultáneo le valió al organismo un Martín Fierro de Oro en la gala de fin de año. Ahora, su colaboración con Netflix demuestra la relevancia de la ciencia y la educación entre el público nacional. El año pasado, el Conicet se consagró como uno de los “streamers” más grandes del país, llevándose el máximo galardón entre los contenidos digitales.

Mientras que este nuevo año la institución vuelve a pisar fuerte en el ámbito del entretenimiento en el fondo del mar con una acción que vincula al centro de investigación con el estreno de la segunda temporada de “One Piece”, la producción sobre una tripulación pirata que explora océanos en busca de un tesoro definitivo.

La colaboración que incluye a Netflix en la ciencia argentina 

“En busca del One Piece hasta el fin del mundo” es la iniciativa conjunta entre el Conicet y Netflix, donde la plataforma de streaming convocó a los investigadores especializados en Ciencias del Mar, proponiendo imaginar que el famoso tesoro de la serie también podría encontrarse en las profundidades del extremo sur del planeta.

Basándose en la exploración por la zona intermareal y submareal del canal Beagle, muy cerca de la Antártida, los expertos del Conicet reunieron por primera vez las imágenes submarinas obtenidas durante la campaña científica del 27 y 28 de febrero en Tierra del Fuego, uno de los ecosistemas marinos más singulares del planeta. Como parte de la promoción de la tira y como complemento de la iniciativa de ampliar el alcance de esta expedición, Netflix invitó a los especialistas a reaccionar, dialogar y describir en conjunto las inusuales características de las especies halladas en las profundidades del océano.

En la misión por el paso austral, los académicos estudiaron distintos invertebrados marinos, anémonas, corales, pepinos de mar, crinoideos, caracoles, estrellas, erizos de mar, además de otras especies y procesos propios y muy singulares de estas aguas. “La campaña representa un nuevo aporte al conocimiento del mar argentino, un territorio vasto y todavía poco explorado, donde aún quedan innumerables especies y procesos naturales por descubrir”, explicaron desde el organismo. El programa documental puede verse en el canal oficial de YouTube del Conicet.

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