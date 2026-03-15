Netflix y el Conicet estrenaron su programa "En busca del One Piece hasta el fin del mundo"

Basándose en la exploración por la zona intermareal y submareal del canal Beagle, muy cerca de la Antártida, los expertos del Conicet reunieron por primera vez las imágenes submarinas obtenidas durante la campaña científica del 27 y 28 de febrero en Tierra del Fuego, uno de los ecosistemas marinos más singulares del planeta. Como parte de la promoción de la tira y como complemento de la iniciativa de ampliar el alcance de esta expedición, Netflix invitó a los especialistas a reaccionar, dialogar y describir en conjunto las inusuales características de las especies halladas en las profundidades del océano.