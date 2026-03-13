Luis Zahera regresa a Netflix: el estreno de la segunda temporada de la serie española más vista

Fecha de estreno

La nueva temporada de “Clanes” estará disponible en Netflix a partir del 3 de abril de 2026. Ese día se publicarán todos los episodios de manera simultánea, permitiendo que los espectadores puedan ver la historia completa al ritmo que prefieran. Mientras tanto, el tráiler oficial ya comenzó a alimentar la expectativa de los fans de la serie.