Luis Zahera regresa a Netflix: el estreno de la segunda temporada de la serie española más vista
La exitosa serie española “Clanes” regresa a Netflix con su segunda temporada el 3 de abril de 2026. Con seis nuevos episodios y la incorporación de Luis Zahera, la historia promete más tensión, nuevos enfrentamientos entre clanes y un futuro incierto para sus protagonistas.
Netflix confirmó el regreso de una de sus producciones españolas más exitosas. La serie “Clanes” estrenará su segunda temporada el próximo 3 de abril de 2026, con una nueva trama marcada por conflictos más profundos, tensiones familiares y el ingreso al elenco del reconocido actor Luis Zahera.
La plataforma difundió el primer tráiler oficial de la nueva entrega y rápidamente generó expectativa entre los seguidores de la ficción, que en su primera temporada logró un fuerte impacto internacional. La historia volverá a centrarse en los personajes de Ana y Daniel, interpretados por Clara Lago y Tamar Novas, quienes deberán enfrentar nuevamente las consecuencias de un pasado que parecía haber quedado atrás.
Un regreso marcado por el narcotráfico y las rivalidades
La trama retoma la historia tres años después de los acontecimientos iniciales. Aunque ambos protagonistas intentaron reconstruir sus vidas lejos del mundo criminal, las circunstancias los obligarán a regresar al escenario que intentaban evitar.
Ana volverá a Galicia, con el objetivo de limpiar su reputación y cerrar viejas heridas. Sin embargo, su regreso coincidirá con la aparición de un nuevo clan que amenaza con alterar el delicado equilibrio entre las organizaciones criminales de la región.
Por su parte, Daniel aceptará realizar un último viaje al mar para ayudar a su padre, una decisión que lo empujará nuevamente al negocio del narcotráfico. Esta situación colocará a ambos protagonistas en bandos enfrentados, lo que podría poner fin no solo al poder del clan Padín, sino también a la relación que alguna vez los unió.
La llegada de Luis Zahera
Una de las grandes novedades de la segunda temporada es la incorporación del actor Luis Zahera, reconocido por sus papeles en producciones como As bestas y Animal. Su presencia ha despertado especial interés entre los seguidores del género policial y criminal.
Aunque Netflix no reveló demasiados detalles sobre su personaje, el avance sugiere que tendrá un papel decisivo dentro de los nuevos conflictos entre organizaciones rivales. Zahera suele interpretar figuras complejas, con una fuerte carga dramática, un perfil que encaja con el tono oscuro y realista de la serie.
Seis episodios para una nueva etapa
La segunda temporada estará compuesta por seis episodios, escritos por Jorge Guerricaechevarría y dirigidos por Marc Vigil junto a Javier Rodríguez. El reparto se completa con Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira, María Pujalte, Chechu Salgado y Diego Anido, entre otros.
Un éxito global para Netflix
El estreno original de Clanes superó las expectativas de la plataforma. Durante su primera semana se convirtió en la serie de habla no inglesa más vista de Netflix, alcanzando el primer lugar en 28 países y entrando en el Top 10 de 82 territorios.
Este desempeño consolidó a la producción dentro del catálogo internacional del servicio de streaming y reforzó la apuesta de la compañía por las series españolas, que en los últimos años han logrado proyección global con títulos como La casa de papel, Élite y El desorden que dejas.
Fecha de estreno
La nueva temporada de “Clanes” estará disponible en Netflix a partir del 3 de abril de 2026. Ese día se publicarán todos los episodios de manera simultánea, permitiendo que los espectadores puedan ver la historia completa al ritmo que prefieran. Mientras tanto, el tráiler oficial ya comenzó a alimentar la expectativa de los fans de la serie.