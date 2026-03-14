¿La canción del Mundial? Cacho Deicas hará un videoclip con Messi, “Tini” y De Paul

En el Mundial de 2022, “Muchachos” se convirtió en el himno nacional paralelo de la temporada. Una sola canción logró resumir el sentimiento colectivo de un país entero. “Pa’ la Selección” no se quedó atrás y musicalizó cada fiesta de ese año. Las canciones de los mundiales de fútbol, aunque no sean las oficiales, son importantes y dan un color diferente a los países. Por eso Cacho Deicas causó tanto revuelo con sus últimas declaraciones, en las que contó quiénes participarían de su próximo video.
Como si se tratara de un detalle menor, el líder de “Los Palmeras” dejó entrever la posibilidad de estar trabajando en la nueva canción que representará los ánimos de Argentina durante el Mundial 2026. Como si eso fuera poco, adelantó quiénes serán sus invitados: figuras mundialmente conocidas, que reúnen a miles de argentinos gracias a su labor.
Cacho Deicas hará una colaboración con Messi, De Paul y “Tini”
Deicas eligió ir a lo seguro. Los grandes de la música pop y la música tropical se unirán en los próximos días para crear lo que seguramente será un producto enorme, en lo que respecta al impacto cultural. En una entrevista, el cumbiero santafesino contó que el martes tenía un viaje programado, nada menos que a Miami.
Pero, al adelantar con quiénes se encontraría, todo tuvo más sentido. “El martes viajamos a Miami. Vamos a estar haciendo el video de ‘Tini’, De Paul, Messi, Ulises Bueno y algunos personajes más de Santa Fe”, dijo con total liviandad. La nueva información generó expectativas y desató especulaciones de inmediato. Por lo pronto, eso es todo lo que se sabe de la colaboración.
La locación que eligieron los artistas y futbolistas para el encuentro llevó a pensar también en el ambiente que tendrá el videoclip. Es que la duda giró en torno a si se había elegido Miami por ser el lugar donde vive Messi, por ser un punto medio o por la cercanía inmediata con los sitios en los que se jugará el Mundial de la FIFA este año.
Por lo pronto, ninguno de los involucrados dio más detalles sobre el trabajo conjunto que están preparando. Solo quedará estar atentos a las publicaciones y anuncios que hagan próximamente, para confirmar si se trata o no del nuevo himno del mundial.