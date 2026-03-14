¿La canción del Mundial? Cacho Deicas hará un videoclip con Messi, “Tini” y De Paul

En el Mundial de 2022, “Muchachos” se convirtió en el himno nacional paralelo de la temporada. Una sola canción logró resumir el sentimiento colectivo de un país entero. “Pa’ la Selección” no se quedó atrás y musicalizó cada fiesta de ese año. Las canciones de los mundiales de fútbol, aunque no sean las oficiales, son importantes y dan un color diferente a los países. Por eso Cacho Deicas causó tanto revuelo con sus últimas declaraciones, en las que contó quiénes participarían de su próximo video.