Ruptura histórica: ¿la separación de Cacho Deicas y Marcos Camino marca el final de Los Palmeras?

La disolución de Los Palmeras selló el fin de una sociedad artística legendaria en la cumbia santafesina. Tras medio siglo de trayectoria ininterrumpida, Rubén “Cacho” Deicas, voz principal, anunció su alejamiento del conjunto para emprender una carrera individual. Este quiebre, marcado oficialmente el 25 de junio de 2025, generó gran conmoción y nostalgia entre los seguidores de la banda.
La interna entre los excompañeros de ruta experimentó una dramática actualización legal. Fuentes cercanas al cantante revelaron que Deicas y su entorno interpusieron una medida judicial drástica contra Marcos Camino. El objetivo de este procedimiento es poner límites estrictos al acordeonista y fundador, impidiéndole referirse al excantante en declaraciones públicas. La ruptura de la sociedad entre Cacho Deicas y Marcos Camino marcó el final de una etapa emblemática de la música.
La restricción judicial impuesta entre Los Palmeras
Periodistas del programa Secretos Verdaderos revelaron la existencia de un "bozal legal" aplicado contra Camino. La familia de Cacho Deicas instauró esta restricción para silenciar cualquier mención futura del músico en entrevistas. La decisión busca evitar la posibilidad de generar conflictos mayores mediante declaraciones cruzadas entre ambos referentes.
La noticia surgió justo después de presentaciones promocionales donde Camino participó junto a Puma Rodríguez. El músico debió regresar de urgencia a Santa Fe para atender una reunión fundamental. Dicha cumbre estaba relacionada directamente con el manejo de las marcas y la próxima disolución de la sociedad comercial que operaba la orquesta.
La intención primordial de Deicas y su familia resulta clara: contener la tensión que escaló tras la separación profesional. La medida judicial busca resguardar al excantante de cualquier comentario o alusión de su anterior compañero. Observadores señalan que, en sus últimas apariciones, Camino ya limitaba sus referencias al mínimo necesario.
¿Qué pasará con Los Palmeras?
Por su parte, Marcos Camino ofreció declaraciones públicas sobre cómo impactó la partida de Deicas en su vida. El fundador de Los Palmeras confesó que la ruptura lo afectó profundamente en términos emocionales. Incluso reconoció que este evento le provocó un principio de depresión, pues desbarató un trabajo conjunto de 52 años.
Pese a la tristeza que manifestó, Camino defiende férreamente la continuidad del proyecto musical. El acordeonista argumenta que la empresa musical da sustento económico a veinticinco familias. Por esto, la cumbia santafesina debe seguir sonando, ahora con el corista Pablo López asumiendo el rol de vocalista principal. Camino aseguró que la disciplina musical prevalece en este nuevo ciclo con los mejores músicos de su historia.