Ruptura histórica: ¿la separación de Cacho Deicas y Marcos Camino marca el final de Los Palmeras?

La interna entre los excompañeros de ruta experimentó una dramática actualización legal. Fuentes cercanas al cantante revelaron que Deicas y su entorno interpusieron una medida judicial drástica contra Marcos Camino. El objetivo de este procedimiento es poner límites estrictos al acordeonista y fundador, impidiéndole referirse al excantante en declaraciones públicas. La ruptura de la sociedad entre Cacho Deicas y Marcos Camino marcó el final de una etapa emblemática de la música.