Marcos Camino, antes del primer show de Los Palmeras sin Rubén “Cacho” Deicas: "No está en condiciones mentales"

¿Qué dijo Marcos Camino sobre la ausencia de Rubén “Cacho” Deicas?

Antes del primer recital oficial de Los Palmeras sin la presencia de Rubén "Cacho" Deicas, que será en el estadio Diego Armando Maradona de Zárate, fue Marcos Camino quién decidió hacer declaraciones públicas. "Él no está en condiciones mentales de decidir", comenzó el cantante en el video que compartió y sumó: "Nos arruinó a todos; la gente quedó con la idea de que es una víctima, cuando es al revés".