 Marcos Camino, antes del primer show de Los Palmeras sin Rubén “Cacho” Deicas: "No está en condiciones mentales"
El cantante decidió realizar un comunicado de prensa junto a un video para aclarar la ausencia de su compañero.

Hace 2 Hs

El escándalo en Los Palmeras continúa y tras los rumores de que le debe plata a Cacho Deicas y otros escándalos, Marcos Camino decidió romper el silencio en un comunicado de prensa antes de su primer show de la banda sin su compañero.

¿Qué dijo Marcos Camino sobre la ausencia de Rubén “Cacho” Deicas?

Antes del primer recital oficial de Los Palmeras sin la presencia de Rubén "Cacho" Deicas, que será en el estadio Diego Armando Maradona de Zárate, fue Marcos Camino quién decidió hacer declaraciones públicas. "Él no está en condiciones mentales de decidir", comenzó el cantante en el video que compartió y sumó: "Nos arruinó a todos; la gente quedó con la idea de que es una víctima, cuando es al revés".

"Cuando comenzó con Los Palmeras vivía en la casa de sus suegros y hoy tiene muchísimas propiedades", detalló Marcos Camino y sobre la salida de Rubén "Cacho" Deicas expresó sin filtros: "Esto fue como la eutanasia, para pasarla mal".

¿Qué puede pasar con Los Palmeras sin Cacho Deicas?

La información la reveló Juan Etchegoyen en Mitre Live. El periodista señaló que el conflicto que envuelve a la banda y que -todo indica- sólo lo resolverá la Justicia tiene muchas aristas. "El tema de Los Palmeras tiene muchas aristas, muchas vertientes, muchas ramas", anticipó Etchegoyen. Y adelantó: "Hoy te voy a contar el capítulo posiblemente más fuerte".

Para el periodista hay una cuestión de fondo insoslayable: "Marcos lo quiere jubilar a Rubén, esa es la realidad". Y amplió: "Cacho pidió una información que todavía no se la dio Marcos.  Todo está peor que nunca. Y la pregunta es ¿qué va a pasar con el nombre del grupo? ¿Qué va a pasar con Los Palmeras? ¿Peligra su continuidad con ese nombre? Yo creo que sí".

