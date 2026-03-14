Horóscopo: cuáles son los signos más vengativos y por qué tener cuidado

Tener un mal trato o incluso un pequeño destrato con una persona puede desatar un caos, según de quién se trate. Dentro de un rango de los signos más vengativos del horóscopo, algunos destacan por sus ansias de obtener justicia por sí mismos. El horóscopo negro anuncia cuáles son los peores signos cuando de cobrar venganza se trata y explica cuál es el perfil de cada uno.
Las escalas son tan diversas como las personalidades. Mientras algunos buscan herir al instante cuando reconocen que fueron desairados, otros planean secreta y largamente su momento de gloria. Aunque la astrología indica que puede haber salvadas excepciones, en general, la regla se cumple y quienes pertenecen a cada casa cargan consigo una fama que les antecede.
El ranking de los signos más vengativos del horóscopo
Géminis
No se estanca en cobrar venganza. Prefiere poner sus energías en otros asuntos, sobre todo en divertirse y pasarla bien. Tiene facilidad para olvidar y perdonar y, con ello, para dejar fácilmente en el pasado a las personas que ya no quiere en su vida.
Piscis
Cuando es herido, Piscis se posiciona en el lugar de víctima. Su venganza es emocional y da el golpe bajo de hacer sentir culpa. De repente suelen desaparecer para no quedarse a dar lo que ya no deben entregar más.
Acuario
No se caracteriza por los enfrentamientos directos ni violentos. Ignora, lo que puede ser duro en algunas circunstancias. Una vez que Acuario es herido, no hay vuelta atrás. Se desconecta como si nunca hubiera existido una relación.
Sagitario
No guarda rencor, por lo que la venganza nunca es planeada. Por el contrario, dispara de inmediato lo que siente, piensa o considera, y con ello se acaba todo. Es capaz de seguir adelante, siempre con sarcasmo, burlas e ironía de por medio.
Libra
Libra no anda con bajezas, lo que no implica que no tome venganza. Por el contrario, se trata de una venganza inteligente; no tanto planeada como sutil. Libra expone socialmente a quienes le hieren y deja deslizar sutilmente sus defectos para que los demás los conozcan.
Aries
La impulsividad de Aries puede ser tan certera como peligrosa porque, una vez que se siente herido, dispara. Y de ese acto no hay una vuelta atrás. Actúa casi sin pensar, según lo que dictan los sentimientos del momento.
Virgo
Virgo se inscribe entre los signos que utilizan una mecánica más metódica para tomar revancha. Fallarle a Virgo es autoexpulsarse de su campo visual. Apunta a la moral y tiende a usar la vieja técnica de hacer creer que se destruyó algo sagrado.
Cáncer
La venganza de Cáncer viene por el lado de hacer sentir culpa. Es especialista en ubicarse en el lugar de quien siempre actúa bien y lo da todo de sí, porque realmente es así como se porta. Su dolor funciona como castigo para las personas de las que elige vengarse.
Capricornio
Sin dramas ni escándalos, puede olvidar rápidamente. En principio ignora, pero detrás de esa apariencia de que nada le importa, teje su trampa con suma precisión. Parte de su venganza es mostrarse pleno y radiante, con todo el éxito que puede alcanzar.
Tauro
A primera vista parece no inmutarse por las traiciones, porque Tauro adora verse impoluto, como si nada le afectara. Pero las heridas duelen profundo y el rencor se apropia de ellos incluso por largos períodos. Mientras tanto, guarda consigo cada detalle que a futuro servirá para vengarse.
Leo
Herir a Leo es asegurarse una venganza porque pocas cosas son más frágiles que su ego. No se guarda nada para vengarse. Hace ruido, busca que se note. Te expone y te compara de una forma cruel, todo pensado para herir tanto como se sintió herido.
Escorpio
El peor del horóscopo. Desconoce el perdón y, cuando lo comprende e intenta practicarlo, sepulta en el pasado a sus atacantes. Es frío, estratega y calculador. Busca fusionar en su venganza todo el rencor con la ira posible para hundir tanto a su presa como pueda. Pese a que es capaz de reconciliarse, jamás olvidará lo que le hicieron.