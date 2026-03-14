Horóscopo: cuáles son los signos más vengativos y por qué tener cuidado

Tener un mal trato o incluso un pequeño destrato con una persona puede desatar un caos, según de quién se trate. Dentro de un rango de los signos más vengativos del horóscopo, algunos destacan por sus ansias de obtener justicia por sí mismos. El horóscopo negro anuncia cuáles son los peores signos cuando de cobrar venganza se trata y explica cuál es el perfil de cada uno.