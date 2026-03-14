Horóscopo del amor: qué signos son incompatibles y cuáles forman las mejores parejas

La astrología propone que la compatibilidad entre signos puede influir en la dinámica de las relaciones amorosas. A partir de la combinación de elementos, energías y rasgos de personalidad, el horóscopo busca explicar por qué algunas parejas se entienden con facilidad mientras que otras enfrentan tensiones constantes.
En este marco, ciertos signos del zodíaco tienden a compartir valores, ritmos y formas de expresar el afecto, lo que favorece vínculos más armónicos. En cambio, otras combinaciones pueden generar conflictos derivados de diferencias en la comunicación, la emocionalidad o la manera de tomar decisiones.
Si bien el éxito de una relación no depende exclusivamente de la carta astral, conocer las compatibilidades e incompatibilidades zodiacales puede ofrecer pistas sobre los desafíos y fortalezas que pueden surgir en el camino compartido.
Horóscopo: ¿qué signos con incompatibles?
Según la astrología, hay una combinación de elementos que anticipan una falta de compatibilidad.
- Aire (Géminis, Libra y Acuario) y Tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): el aire seca la tierra y transforma su estructura.
- Agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) y fuego (Aries, Leo y Sagitario): el agua es enemiga del fuego porque “se apodera del fuego”.
Horóscopo: ¿cuáles son los signos que tienen la química asegurada?
Los elementos representan de manera lógica una relación físicoquímica que anticipa una posible compatibilidad.
- Fuego (Aries, Leo y Sagitario) con aire (Géminis, Libra y Acuario): El aire aviva el fuego y es la necesidad básica del fuego, por eso hay conexión. Se estimulan mutuamente en la conquista y parte mental.
- Tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) y agua (Cáncer, Escorpio y Piscis). Son compatibles porque el agua abona la tierra, permite la vida. La tierra le aporta al agua la estabilidad que necesita y el agua la emocionalidad que a la tierra le falta.