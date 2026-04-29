Burocracia estatal en la construcción privada: en Tucumán, un proyecto puede demorar un año en aprobarse y costar $55 millones en trámites

"Necesitamos un Estado eficiente e inteligente que no frene por cuestiones administrativas un proyecto que, para su aprobación, demanda entre seis meses y un año", enfatizó el titular de la entidad, Ezequiel Coletti. Y agregó: "El gobernador, los intendentes y los delegados comunales deben entender que somos aliados y que lo único que puede llevar al crecimiento de la provincia es un trabajo conjunto entre lo público y lo privado".