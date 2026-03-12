Horóscopo chino: qué signos tomarán decisiones muy importantes en marzo, según Ludovica Squirru
Cinco animales del zodíaco oriental atraviesan un período clave para tomar decisiones, ordenar prioridades y avanzar en proyectos personales y laborales, impulsados por mayor claridad emocional, creatividad y seguridad interna.
Marzo se perfila como un período decisivo para varios signos del horóscopo chino, que atravesarán momentos de definiciones personales, laborales y emocionales. Según la astróloga Ludovica Squirru, las energías del mes impulsarán cambios que exigirán determinación y claridad. Para algunos, será el inicio de una etapa de transformaciones profundas.
En este contexto, las decisiones que se tomen durante estas semanas podrían influir en el rumbo del resto del año. La especialista advierte que ciertos animales del zodíaco oriental sentirán con mayor intensidad la necesidad de avanzar y replantear sus prioridades. El desafío será actuar con convicción y equilibrio.
Horóscopo chino: qué signos tomarán decisiones muy importantes en marzo, según Ludovica Squirru
Cabra: este mes podría experimentar un mayor equilibrio emocional, lo que le permitirá evaluar las situaciones con serenidad y optar por caminos más adecuados, sobre todo en el ámbito laboral o en proyectos personales.
Mono: se caracteriza por su capacidad de adaptarse a escenarios cambiantes dentro del horóscopo chino. En marzo podría sobresalir por su creatividad y agilidad mental, atributos que lo ayudarán a resolver de manera ingeniosa problemas que parecían complejos.
Gallo: la energía de marzo resulta favorable para la organización y la planificación. Este signo podría atravesar un período propicio para ordenar ideas, establecer prioridades y avanzar en decisiones vinculadas a su desarrollo personal o profesional.
Perro: durante este mes podría sentir una mayor seguridad interna. Esa confianza lo impulsaría a tomar decisiones con firmeza y a sostener proyectos que demandan compromiso y constancia.
Chancho: en este tramo del horóscopo chino podría vivir un momento de claridad que le permita identificar oportunidades y definir con mayor precisión los pasos a seguir.