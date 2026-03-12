Secciones
SociedadActualidad

Horóscopo chino: qué signos tomarán decisiones muy importantes en marzo, según Ludovica Squirru

Cinco animales del zodíaco oriental atraviesan un período clave para tomar decisiones, ordenar prioridades y avanzar en proyectos personales y laborales, impulsados por mayor claridad emocional, creatividad y seguridad interna.

Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Ludovica Squirru, la especialista en horóscopo chino Hola
Hace 15 Min

Marzo se perfila como un período decisivo para varios signos del horóscopo chino, que atravesarán momentos de definiciones personales, laborales y emocionales. Según la astróloga Ludovica Squirru, las energías del mes impulsarán cambios que exigirán determinación y claridad. Para algunos, será el inicio de una etapa de transformaciones profundas.

Horóscopo chino: los signos que deberán adaptarse a una nueva etapa, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán adaptarse a una nueva etapa, según Ludovica Squirru

En este contexto, las decisiones que se tomen durante estas semanas podrían influir en el rumbo del resto del año. La especialista advierte que ciertos animales del zodíaco oriental sentirán con mayor intensidad la necesidad de avanzar y replantear sus prioridades. El desafío será actuar con convicción y equilibrio.

Horóscopo chino: qué signos tomarán decisiones muy importantes en marzo, según Ludovica Squirru

Cabra: este mes podría experimentar un mayor equilibrio emocional, lo que le permitirá evaluar las situaciones con serenidad y optar por caminos más adecuados, sobre todo en el ámbito laboral o en proyectos personales.

Mono: se caracteriza por su capacidad de adaptarse a escenarios cambiantes dentro del horóscopo chino. En marzo podría sobresalir por su creatividad y agilidad mental, atributos que lo ayudarán a resolver de manera ingeniosa problemas que parecían complejos.

Gallo: la energía de marzo resulta favorable para la organización y la planificación. Este signo podría atravesar un período propicio para ordenar ideas, establecer prioridades y avanzar en decisiones vinculadas a su desarrollo personal o profesional.

Perro: durante este mes podría sentir una mayor seguridad interna. Esa confianza lo impulsaría a tomar decisiones con firmeza y a sostener proyectos que demandan compromiso y constancia.

Chancho: en este tramo del horóscopo chino podría vivir un momento de claridad que le permita identificar oportunidades y definir con mayor precisión los pasos a seguir.

Temas Ludovica Squirru
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán adaptarse a una nueva etapa, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán adaptarse a una nueva etapa, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: las actividades que permitirán a los signos galopar con éxito el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: las actividades que permitirán a los signos "galopar" con éxito el inicio de semana, según Ludovica Squirru

Lo más popular
LA GACETA pasa la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta
1

LA GACETA pasa la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores
2

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada
3

La Madrid bajo el agua otra vez: crónica de una inundación anunciada

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni
4

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Inundaciones en San Miguel de Tucumán: “Caminé 20 cuadras con el agua hasta la cintura”
5

Inundaciones en San Miguel de Tucumán: “Caminé 20 cuadras con el agua hasta la cintura”

El cambio de técnico no alcanzó y Atlético Tucumán volvió a quedar en deuda
6

El cambio de técnico no alcanzó y Atlético Tucumán volvió a quedar en deuda

Más Noticias
Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán

Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán

Semana del Sánguche de Milanesa: una tradición que se organiza y crece

Semana del Sánguche de Milanesa: una tradición que se organiza y crece

Ni bucaneras ni borcegos: ¿cuáles son las botas clásicas que serán tendencia en la temporada otoño-invierno 2026?

Ni bucaneras ni borcegos: ¿cuáles son las botas clásicas que serán tendencia en la temporada otoño-invierno 2026?

Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que tomarán decisiones que cambiarán sus vidas en marzo, según Ludovica Squirru

Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

Una tormenta amenaza a 16 provincias: cómo se reparte la alerta naranja y amarilla en el país

Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Dónde ver “Parque Lezama”, la última película de Campanella con Luis Brandoni y Eduardo Blanco

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Tené a mano el paraguas: anuncian lluvias para todo el sábado en Tucumán

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Bajo alerta meteorológica naranja, una peligrosa tormenta cubrirá gran parte del país

Comentarios