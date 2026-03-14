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Cartas de lectores: Degradación institucional
Hace 2 Hs

La información con las imágenes que nos brinda este diario de las inundaciones de La Madrid producen una inmensa tristeza. Si a ello le agregamos el video que circula en las redes de la agresión al diputado Pelli, completamos el cuadro de la degradación de las instituciones de la provincia. Esto es así porque las inundaciones de los pueblos del sur de la provincia se repiten durante décadas y las autoridades solo responden regalando colchones. Es indignante, pero es mucho más barato regalar colchones que realizar las obras para contener el agua. Más barato y eficiente para el objetivo electoral: las familias del sur son cautivas del gobierno provincial, siempre van a necesitar de su ayuda y ellas van a agradecer con el voto para profundizar su dependencia (y su pobreza). La agresión al diputado Pelli le pone el moño a la degradación institucional. El agresor fue empleado en la provincia precisamente por su capacidad de agredir: en su currículo no existe conocimiento de inglés, computación o administración de empresas; por lo tanto, consideró natural el cabezazo para defender “el territorio” del gobierno que lo contrata, ante la “amenaza” de los colchones de La Libertad Avanza; simplemente pensó que estaba cumpliendo con su deber. Finalmente pregunto a los ciudadanos de Tucumán: ¿para qué necesita “guardaespaldas” el gabinete provincial? ¿Acaso no confían en la policía de la provincia?: guardaespaldas tenían mafiosos como Al Capone o Pablo Escobar. La existencia de esos personajes aquí muestra patéticamente el nivel de la degradación institucional.

Luis Ovidio Pérez Cleip                                                         

luisperezcleip@gmail.com

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