La importancia de los docentes de apoyo a la inclusión

En la propuesta se cita a autoras que advierten que los padres tienen pánico de que sus hijos caigan del sistema y dicen que “al quedar la solución a cargo de cada familia, inevitablemente se llega a la asignación de una patología para cada niño, un certificado de discapacidad y la ayuda externa del personal no docente, que invade las aulas transformándolas en un desfile de profesionales que trabajan para la inclusión, pero que no están incluidos en las instituciones, en el proyecto educativo ni en la estrategia terapéutica”. La iniciativa, en ese sentido, propone que el rol de los docentes debe definirse a partir de las necesidades reales del estudiante, “ya que responder de manera irrestricta a la demanda de acompañarlo durante toda la jornada escolar (asumiendo el papel de ‘docente sombra’) puede limitar su desarrollo personal y su capacidad para enfrentar desafíos de forma autónoma”.