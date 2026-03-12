Inflación de febrero: el Gobierno aseguró que la economía está en un proceso de “corrección de precios relativos”

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,9% en febrero. Minutos después de conocerse este dato, el ministro de Economía de la Nación Luis Caputo sostuvo que el resultado confirma la continuidad del proceso de desaceleración inflacionaria y vinculó el comportamiento de los precios regulados con la política de recomposición tarifaria que impulsa el Gobierno.
“La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente. Esta corrección es fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido, tras registrar una suba de 10,3% en el Estimador Mensual de Actividad Económica entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025″, publicó el funcionario en su cuenta de X.
En su análisis, Caputo detalló que los bienes y servicios regulados registraron una suba de 4,3%, mientras que la inflación núcleo fue de 3,1%. En contraste, los precios estacionales mostraron una caída de 1,3% durante el mismo período.
De acuerdo con el Ministerio de Economía, el reordenamiento de los precios relativos es considerado un paso central para restablecer el equilibrio macroeconómico y sentar las bases de un crecimiento sostenido.
En esa línea, el titular del Palacio de Hacienda también destacó la evolución del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que mostró un incremento de 10,3% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, un dato que, según indicó, se vincula con la normalización de las principales variables económicas.
Además, el ministro subrayó que el programa económico vigente prioriza el equilibrio fiscal, el estricto control de los agregados monetarios y la mejora del balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA).
Según afirmó Caputo, la continuidad de estas políticas permitirá que la inflación converja, por primera vez en décadas, a niveles comparables con los estándares internacionales.
Hoy, el Indec dio a conocer este jueves el dato de inflación correspondiente a febrero, que se ubicó en 2,9%. La división con mayor alza mensual en febrero de 2026 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), escoltada por Alimentos y bebidas no alcohólicas y Bienes y servicios varios (ambas 3,3%)
Según el informe, en febrero de 2026, Noroeste fue la región con mayor suba mensual (3,5%) y Gran Buenos Aires, la de menor (2,6%)
Antes de la publicación oficial, los analistas privados proyectaban que la cifra se movería en un rango cercano al de enero, cuando el indicador había marcado 2,9%. En particular, los aumentos en tarifas de servicios públicos y en alimentos aparecían como los principales factores detrás de la evolución del índice.
De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde el Banco Central de la República Argentina, las proyecciones inflacionarias habían sido revisadas al alza. Mientras en febrero se esperaba un incremento de 2,1% para ese mes, la actualización más reciente elevó la estimación a 2,7%. Según esas previsiones, la inflación recién perforaría el piso del 2% mensual hacia mayo.