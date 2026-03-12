Secciones
EconomíaNoticias económicas

Inflación de febrero: el Gobierno aseguró que la economía está en un proceso de “corrección de precios relativos”

"Es fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento", afirmó Luis Caputo.

INFLACIÓN. El ministro Caputo explicó los motivos por los que el IPC lleva nueve meses sin bajar. INFLACIÓN. El ministro Caputo explicó los motivos por los que el IPC lleva nueve meses sin bajar.
Hace 29 Min

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 2,9% en febrero. Minutos después de conocerse este dato, el ministro de Economía de la Nación Luis Caputo sostuvo que el resultado confirma la continuidad del proceso de desaceleración inflacionaria y vinculó el comportamiento de los precios regulados con la política de recomposición tarifaria que impulsa el Gobierno.

“La economía argentina todavía se encuentra en un proceso de corrección de precios relativos, tras más de dos décadas de acumular distorsiones que generaron estancamiento del nivel de actividad y el empleo y una tendencia inflacionaria creciente. Esta corrección es fundamental para asegurar el orden macroeconómico y las condiciones para que la economía se mantenga en un sendero de crecimiento sostenido, tras registrar una suba de 10,3% en el Estimador Mensual de Actividad Económica entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025″, publicó el funcionario en su cuenta de X.

En su análisis, Caputo detalló que los bienes y servicios regulados registraron una suba de 4,3%, mientras que la inflación núcleo fue de 3,1%. En contraste, los precios estacionales mostraron una caída de 1,3% durante el mismo período.

De acuerdo con el Ministerio de Economía, el reordenamiento de los precios relativos es considerado un paso central para restablecer el equilibrio macroeconómico y sentar las bases de un crecimiento sostenido.

En esa línea, el titular del Palacio de Hacienda también destacó la evolución del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), que mostró un incremento de 10,3% entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, un dato que, según indicó, se vincula con la normalización de las principales variables económicas.

Además, el ministro subrayó que el programa económico vigente prioriza el equilibrio fiscal, el estricto control de los agregados monetarios y la mejora del balance del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Según afirmó Caputo, la continuidad de estas políticas permitirá que la inflación converja, por primera vez en décadas, a niveles comparables con los estándares internacionales.

Inflación febrero

Hoy, el Indec dio a conocer este jueves el dato de inflación correspondiente a febrero, que se ubicó en 2,9%. La división con mayor alza mensual en febrero de 2026 fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (6,8%), escoltada por Alimentos y bebidas no alcohólicas y Bienes y servicios varios (ambas 3,3%)

Según el informe, en febrero de 2026, Noroeste fue la región con mayor suba mensual (3,5%) y Gran Buenos Aires, la de menor (2,6%)

Antes de la publicación oficial, los analistas privados proyectaban que la cifra se movería en un rango cercano al de enero, cuando el indicador había marcado 2,9%. En particular, los aumentos en tarifas de servicios públicos y en alimentos aparecían como los principales factores detrás de la evolución del índice.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde el Banco Central de la República Argentina, las proyecciones inflacionarias habían sido revisadas al alza. Mientras en febrero se esperaba un incremento de 2,1% para ese mes, la actualización más reciente elevó la estimación a 2,7%. Según esas previsiones, la inflación recién perforaría el piso del 2% mensual hacia mayo.

Temas Instituto Nacional de Estadísticas y CensosTucumánBuenos AiresInflaciónLuis CaputoJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Justicia decretó la quiebra de Garbarino y desaparece la histórica cadena de electrodomésticos

La Justicia decretó la quiebra de Garbarino y desaparece la histórica cadena de electrodomésticos

Argentina será sede de Builder fest, un evento cripto clave para la industria blockchain

Argentina será sede de Builder fest, un evento cripto clave para la industria blockchain

La Nación modernizó la normativa referente a las autorizaciones de Organismos Genéticamente Modificados de uso agropecuario

La Nación modernizó la normativa referente a las autorizaciones de Organismos Genéticamente Modificados de uso agropecuario

Las ADR se desploman y el riesgo país roza los 550 puntos

Las ADR se desploman y el riesgo país roza los 550 puntos

Conflicto en Medio Oriente: el campo sufrirá una fuerte suba de precios de insumos

Conflicto en Medio Oriente: el campo sufrirá una fuerte suba de precios de insumos

Lo más popular
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior
1

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Catalán: Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro
2

Catalán: "Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro"

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid
3

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid
4

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo
5

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni
6

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Más Noticias
Catalán: Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro

Catalán: "Si el ministro del Interior sigue en funciones, va a ser un mensaje claro"

VIDEO. Vos no vas a hacer circo conmigo: el cruce entre Soledad Molinuevo y Darío Monteros tras la agresión a Federico Pelli

VIDEO. "Vos no vas a hacer circo conmigo": el cruce entre Soledad Molinuevo y Darío Monteros tras la agresión a Federico Pelli

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

El tiempo en Tucumán: según el Servicio Meteorológico, dejará de llover este fin de semana

El tiempo en Tucumán: según el Servicio Meteorológico, dejará de llover este fin de semana

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

Comentarios