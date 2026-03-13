Sin luz y sin agua: así fue el regreso de un jubilado de La Madrid a su hogar
Las calles de La Madrid están devastadas. Macetas volcadas, bolsas de cal y arena, montones de barro acumulados y hasta muebles que fueron arrastrados por el agua quedaron desperdigados por todo el pueblo. En ese contexto, Julio, un jubilado que vive en el lugar, debió volver a su casa. Solo y acompañado por Matías Auad, movilero de LA GACETA Play, porque su hermano, con quien vive, fue trasladado a un hospital cercano por un problema de salud.
Las copas de los árboles se ven plagadas de aves. Julio explica que su presencia anuncia que las lluvias continuarán. En la esquina de la plaza principal, su casa cerrada tiene las marcas del nivel al que llegó el agua. Unas chapas que improvisan un portón están levantadas producto de la fuerte corriente. La última vez que estuvo en su casa, hace 24 horas, el agua le llegaba al pecho.
Julio regresa a su casa y su primera decisión es abrir para ventilar. Se fija, también, que no haya amenazas como víboras en el interior. Objetos de cocina y algunos muebles están ubicados en las partes más altas que el jubilado encontró. Las mesas, la cocina y la heladera, cuenta, fueron volcadas por el agua y están en lugares en los que no estaban originalmente ubicadas.
Se suman los problemas de salud acarreados por la exposición de los vecinos a la intemperie para resguardarse de la crecida. La situación de la casa de Julio se repite en todos los hogares de La Madrid. Los vecinos, mientras intentan regresar, siguen con la sensación de miedo por la amenaza que representan el río y las tormentas.