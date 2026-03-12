LA GACETA pasa la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

"Hay familias que vinieron incluso con sus animales al borde de la ruta. Algunos comentaron que esta inundación fue más fuerte que la registrada en 2017, porque en aquella ocasión se pudieron salvar objetos colocándolos a cierta altura del piso inundado, mientras que ahora se han visto casas completamente tapadas por el agua", remarcó el periodista de LA GACETA Álvaro Medina, enviado especial a La Madrid, junto al fotógrafo Diego Aráoz, para ambos pasar la noche y la madrugada de este jueves con los afectados por las tormentas.