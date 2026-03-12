LA GACETA pasa la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

La noche inició con un cielo cubierto de estrellas en La Madrid, la localidad del sur tucumano más afectadas por las inundaciones que derivaron de las intensas lluvias que vienen registrándose en la provincia. Pero el hecho de que ya no lloviera y que el suelo comenzaba a secarse no brindaba tranquilidad a los pobladores del lugar.
Muchas personas, afectadas por el ingreso de agua en sus hogares, volvieron a instalarse al costado de la ruta 157 para pasar la noche. En autos particulares, en colectivos, bajo gazebos o en carpas, gran cantidad de habitantes de La Madrid optaron por no volver a sus viviendas hasta que no baje el agua que cubre el pueblo.
"Hay familias que vinieron incluso con sus animales al borde de la ruta. Algunos comentaron que esta inundación fue más fuerte que la registrada en 2017, porque en aquella ocasión se pudieron salvar objetos colocándolos a cierta altura del piso inundado, mientras que ahora se han visto casas completamente tapadas por el agua", remarcó el periodista de LA GACETA Álvaro Medina, enviado especial a La Madrid, junto al fotógrafo Diego Aráoz, para ambos pasar la noche y la madrugada de este jueves con los afectados por las tormentas.
En los techos
Y agregó: "Hay gente que quiere volver a sus casas, para ver cómo quedaron sus bienes luego de las tormentas. Incluso, desde el Departamento de Bomberos informaron que hay vecinos subidos a los techos de sus casas para preservar sus cosas"
"Algunos ya llevan dos noches en la ruta, donde la comuna instaló baños químicos y un lugar para cocinar. O sea, ya no llueve, pero el agua aún no baja", cerró Medina.