Emergencia en La Madrid: el río Marapa descendió 1,70 metros

La situación hídrica en La Madrid mostró una mejora. El nivel del agua empezó a descender, tanto en el río como dentro del casco urbano, lo que permitió descomprimir parcialmente el escenario que dejó a gran parte de la localidad bajo el agua.
El ministro de Obras Públicas de Tucumán, Marcelo Nazur, explicó que el cambio se produjo a partir de la disminución del caudal que llegaba desde la cuenca alta. “Los aportes al dique Escaba han disminuido y, por lo tanto, la erogación también. Estamos alrededor de los 100 metros cúbicos entre aporte y erogación, cuando el martes y miércoles habíamos estado en 500”, señaló.
La reducción de los aportes hídricos también se registró en otros cursos de agua que alimentan el sistema. “Ha disminuido el aporte del río San Francisco al río Marapa y el del arroyo Palancho. Son cursos que traen agua desde Catamarca y han reducido sustancialmente su caudal”, agregó.
El descenso de los caudales tuvo un impacto directo en el comportamiento del río Marapa, el principal curso que atraviesa la zona. “Eso ha permitido que el Marapa descienda su tirante aproximadamente en 1,70 metros. Esto descomprimió la situación en La Madrid”, indicó Nazur.
El cambio fue clave porque el río había desbordado e ingresado al pueblo durante los momentos más críticos de la emergencia.
Dentro del casco urbano la baja del agua también comenzó a hacerse visible. “En algunos sectores bajó entre 40 y 70 centímetros y en las zonas más altas del pueblo el descenso fue aún mayor”, precisó Nazur. La apertura de pasos en la ruta nacional 157 fue una de las medidas que permitió que el agua acumulada pudiera escurrir hacia zonas más bajas.
Dos meses de lluvias
La magnitud del desastre está asociada a un período excepcional de precipitaciones que afectó al sur de Tucumán y al oeste de Catamarca.
“Sólo entre lunes y martes llovieron más de 270 milímetros en la zona de Catamarca, lo que llevó al dique Escaba a su cota de vertedero”, detalló Nazur.
Los datos de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres confirman la magnitud del fenómeno. En estaciones cercanas al área afectada se registraron acumulados extraordinarios durante los primeros días de marzo.
En Ingas el acumulado alcanzó 357,9 milímetros, cuando el promedio histórico del mes es de 112,3 milímetros. En San Agustín, otra estación de referencia cercana a la cuenca del Marapa, el acumulado llegó a 333,7 milímetros, muy por encima del promedio histórico de 134,9 milímetros. En algunos puntos del sur tucumano, en apenas diez días llovió entre dos y tres veces el promedio normal de todo marzo.
Próxima etapa: limpieza y reconstrucción
Aunque no hay números oficiales sobre la cantidad de evacuados que dejó la inundación en La Madrid, las cientos de personas que aguardan a la vera de la ruta 157 se preguntan cuándo podrán volver a sus hogares. Y al respecto, Marcelo Nazur contestó: “No quiero generar falsas expectativas pero si seguimos con estas condiciones, en breve podríamos iniciar el operativo de limpieza dentro del pueblo”, indicó.