Emergencia en La Madrid: el río Marapa descendió 1,70 metros

El ministro de Obras Públicas de Tucumán, Marcelo Nazur, explicó que el cambio se produjo a partir de la disminución del caudal que llegaba desde la cuenca alta. “Los aportes al dique Escaba han disminuido y, por lo tanto, la erogación también. Estamos alrededor de los 100 metros cúbicos entre aporte y erogación, cuando el martes y miércoles habíamos estado en 500”, señaló.