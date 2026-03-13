Luciana Tagliapietra y ULTRA, en concierto

La cantante y compositora tucumana Luciana Tagliapietra se encuentra preparando la grabación de un nuevo disco en vivo en el Teatro Mercedes Sosa, en el marco de su proyecto “Todas las canciones que escribí”, una propuesta que recorre de manera integral su discografía y pone en primer plano el vínculo entre las canciones, la memoria y el escenario compartido.
El concierto se realizará el sábado 28 de marzo, en el Teatro Mercedes Sosa, a partir de las 21.
Luego del lanzamiento de su sexto álbum de estudio, Sean Felices, y de su participación en festivales y ciclos como Norte Rock y Tucumán Urban Indie, Luciana da un nuevo paso en su camino artístico con este concierto especial, concebido como una celebración de su obra y de los distintos momentos que marcaron su trayectoria como solista.
La banda estable que acompaña a Luciana está integrada por José Villafañe, Agostina Tagliapietra, Mariano Sansierra, Pablo Rueda y Pupy Nagle, músicos con quienes viene construyendo su identidad sonora en los últimos años.
Por otro lado aparece Ultra, la banda argentina de tecno pop y estará presentando su nuevo disco "ULTRA", con un concepto innovador, un viaje sonoro, donde máquinas y programaciones conviven con guitarras, pianos acústicos y elementos cinematográficos creando atmósferas sonoras y texturas cinemáticas, cada canción de Ultra es un corto que da contexto musical a una historia relatada con poesía. Con un sonido único y envolvente, ULTRA busca revolucionar la escena musical.
"ULTRA" se lanzará el 1 de marzo de 2026 en todas las plataformas de streaming. La banda está integrada por Mauricio Correa (guitarras, voces y programación), Miguel Zoireff (guitarras y voz) y Emmanuel Molina (piano, voces y programación).