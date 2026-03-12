Secciones
SociedadClima y ecología

Inundaciones en La Madrid: despliegan operativos de salud y aseguran que el dique Escaba comienza a estabilizarse

Mientras el sistema sanitario instaló puestos de atención para las personas evacuadas o afectadas por el temporal, se trabaja para restablecer el tránsito en la ruta nacional 157.

BAJO EL AGUA. La situación es crítica en La Madrid. BAJO EL AGUA. La situación es crítica en La Madrid. FOTO LA GACETA/MATIAS VIEITO
Belén Castellano
Por Belén Castellano Hace 1 Hs

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas La MadridGACETALuis Medina RuizMarcelo Nazur
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lluvias en el sur tucumano: suspenden clases en varias escuelas por la acumulación de agua

Lluvias en el sur tucumano: suspenden clases en varias escuelas por la acumulación de agua

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Las fuertes lluvias de esta madrugada provocaron anegamientos en el sur tucumano y hay familias evacuadas

Lo más popular
Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior
1

Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid
2

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni
3

Polémica por el uso del avión presidencial: la oposición pidió interpelar a Adorni

Brutal agresión a Federico Pelli: Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe, dijo Soledad Molinuevo
4

Brutal agresión a Federico Pelli: "Creíamos que había sido mucho peor por cómo sonó el golpe", dijo Soledad Molinuevo

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid
5

Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores
6

En el debut de Julio César Falcioni, Atlético Tucumán repitió viejos errores

Más Noticias
Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni: coach empresarial y protagonista de la polémica en la comitiva presidencial

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Manuel Adorni: coach empresarial y protagonista de la polémica en la comitiva presidencial

Inundaciones en Tucumán: dormir en medio de la ruta, ¿cómo pasaron la noche los evacuados de La Madrid?

Inundaciones en Tucumán: dormir en medio de la ruta, ¿cómo pasaron la noche los evacuados de La Madrid?

El tiempo en Tucumán: según el Servicio Meteorológico, dejará de llover este fin de semana

El tiempo en Tucumán: según el Servicio Meteorológico, dejará de llover este fin de semana

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

La ruta del agua en Tucumán: por qué las lluvias en Catamarca generan pánico en La Madrid

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

LA GACETA pasó la noche en La Madrid: ya no llueve, pero muchos vecinos volvieron al costado de la ruta

Tormentas en el interior tucumano: “Corremos el riesgo de que las casas se derrumben”

Tormentas en el interior tucumano: “Corremos el riesgo de que las casas se derrumben”

Inundaciones en San Miguel de Tucumán: “Caminé 20 cuadras con el agua hasta la cintura”

Inundaciones en San Miguel de Tucumán: “Caminé 20 cuadras con el agua hasta la cintura”

Quinta Agronómica: el agua irrumpió en plena clase y los alumnos se subieron a los bancos

Quinta Agronómica: el agua irrumpió en plena clase y los alumnos se subieron a los bancos

Comentarios