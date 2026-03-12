La Madrid: refuerzan la atención a pacientes con enfermedades crónicas

El Ministerio de Salud Pública desplegó un operativo sanitario en La Madrid para asistir a las personas afectadas por las inundaciones. A través del tráiler de enfermedades crónicas, los equipos médicos brindan controles, medicamentos y acompañamiento a pacientes que atraviesan situaciones de estrés y dificultades para continuar con sus tratamientos. Estas acciones se llevan adelante con el acompañamiento del gobernador Osvaldo Jaldo, bajo la conducción del ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, y con el trabajo articulado entre el Comité de Emergencias y diferentes ministerios, como el del Interior, a cargo de Darío Monteros.