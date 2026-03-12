La Madrid: refuerzan la atención a pacientes con enfermedades crónicas

El Ministerio de Salud Pública desplegó un operativo sanitario en La Madrid para asistir a las personas afectadas por las inundaciones. A través del tráiler de enfermedades crónicas, los equipos médicos brindan controles, medicamentos y acompañamiento a pacientes que atraviesan situaciones de estrés y dificultades para continuar con sus tratamientos. Estas acciones se llevan adelante con el acompañamiento del gobernador Osvaldo Jaldo, bajo la conducción del ministro de Salud Pública, doctor Luis Medina Ruiz, y con el trabajo articulado entre el Comité de Emergencias y diferentes ministerios, como el del Interior, a cargo de Darío Monteros.
En este contexto, el médico del tráiler de enfermedades crónicas, doctor Martín Rodríguez Tirones, explicó cuáles son las principales situaciones de salud que se presentan en este tipo de contingencias. En ese sentido, Rodríguez Tirones indicó: “Tratamos de tranquilizar un poco a la gente y les proveemos los medicamentos necesarios”.
Respecto al impacto que genera esta situación en los pacientes con enfermedades crónicas, el profesional señaló que el estrés y la ansiedad pueden agravar los cuadros preexistentes y explicó que muchas personas con hipertensión llegan con la presión arterial elevada a causa de los nervios que provoca la situación, por lo que el equipo médico realiza controles, busca compensar los valores de presión y proporciona la medicación necesaria, además de recomendar descanso, hidratación y controles posteriores para asegurar la continuidad del tratamiento.
Asimismo, el especialista comentó que también se atienden otras patologías frecuentes vinculadas a la exposición al agua y a las condiciones climáticas: En ese marco, detalló: “Se ven personas con diabetes, otras con diferentes patologías como dolor de garganta y tratamos de medicar, de realizar un tratamiento sintomático en esos pacientes”.
Por otra parte, el médico destacó que, además de la atención clínica, el equipo de salud brinda acompañamiento emocional a las personas afectadas y señaló que en este contexto las emociones tienen un fuerte impacto, ya que muchas personas se encuentran ansiosas al sentir que han perdido bienes importantes, por lo que el personal sanitario procura brindar contención y esperanza.
Finalmente, Rodríguez Tirones se refirió al desafío que representa para muchas familias el regreso a sus hogares tras la emergencia. En ese sentido, concluyó: “Obviamente, vemos la tristeza de la gente por haber perdido lo que tenían. Nosotros, desde la parte médica, tratamos de dar la contención suficiente y el ánimo para que regresen de la mejor forma posible”.