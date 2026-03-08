Asociación Mitre pone primera en Catamarca con la ilusión intacta de pelear la Liga Federal

Más allá del análisis de la zona, en Mitre tienen claro cuál es el sueño que moviliza a todo el plantel. El objetivo es pelear por el ascenso, aunque el camino estará lleno de obstáculos. “La verdad que trabajamos para lograr lo que todos sueñan, que es un ascenso deportivo”, afirmó el entrenador. Luego dimensionó la dificultad del torneo. “Son 93 equipos, todos de buen nivel, y todos anhelan lo mismo. Así que vamos a trabajar para conseguir el objetivo que nos planteamos”, remarcó.