Asociación Mitre pone primera en Catamarca con la ilusión intacta de pelear la Liga Federal
El equipo tucumano debutará esta noche frente a Red Star en el inicio de la conferencia NOA. Su entrenador destacó el trabajo de pretemporada, analizó a los rivales de la zona y remarcó que el objetivo es competir para llegar lo más alto posible.
La espera terminó y la pelota volverá a picar para Asociación Mitre. El conjunto tucumano iniciará esta noche su camino en una nueva edición de La Liga Federal cuando visite a Red Star, en Catamarca, en el encuentro que cerrará la jornada del domingo. El duelo comenzará a las 21.30 y marcará el primer paso de un torneo que reúne a 93 equipos de todo el país y que promete una competencia exigente desde el arranque.
En la previa del debut, el entrenador del equipo, Matías Nieva, analizó el proceso de preparación del equipo y explicó cómo se dividió el trabajo durante las últimas semanas. “La pretemporada se dividió en dos partes. La primera fue física y duró aproximadamente un mes, en el cual trabajamos en doble turno con mucha carga, con trabajos aeróbicos y de gimnasio”, relató el técnico, al recordar el primer tramo de la preparación.
Luego llegó el momento de enfocarse de lleno en lo que sucede dentro de la cancha. “La segunda parte fue todo técnico-táctico, haciendo foco en el básquet propiamente dicho”, contó el entrenador, quien destacó que el objetivo fue llegar con ritmo competitivo al inicio del certamen.
Uno de los factores que siempre condiciona el rendimiento de los equipos del interior es la cantidad de kilómetros que deben recorrer durante la competencia. En ese sentido, Mitre tendrá por delante varios viajes a lo largo de la fase regular, con visitas programadas a Salta, Jujuy y, en este caso, Catamarca. Según explicó el técnico, ese contexto obliga a modificar algunos detalles de la planificación semanal.
“Cuando salís a jugar fuera de la provincia las cargas a la hora de entrenar se disminuyen, pensando que tenés un viaje más un juego. Por ello es que se prepara de otra manera. No es que se modifique mucho, pero se trabaja distinto en las cargas semanales”, explicó Nieva.
La zona también tendrá algunas caras nuevas. Entre los rivales que aparecerán en el camino del equipo tucumano habrá clubes con los que ya existe un historial reciente, pero también instituciones que harán su estreno en esta edición del torneo.
“El único rival que es nuevo sería Montmartre (Catamarca), que después de su participación en la Liga Argentina y por algunas cuestiones económicas vuelve a aparecer en el plano nacional”, explicó el entrenador. Además, mencionó otro debutante en la categoría. “También está 9 de Julio de Salta, que hará su presentación en el Federal en esta edición. A los otros rivales ya los enfrentamos en el torneo pasado”, señaló.
En cuanto a los equipos tucumanos, el conocimiento mutuo es prácticamente inevitable. La cercanía geográfica y los antecedentes recientes hacen que cada enfrentamiento tenga un condimento especial.
“La verdad es que los equipos de Tucumán nos conocemos todos. Jugamos el Federal pasado y también participamos del Final Four del Pre”, recordó. De todos modos, el entrenador evitó señalar a un rival puntual como objetivo especial. “Ganar es algo que quiero hacerlo contra todos, porque es la forma sana de competir y de prepararse para esto. Ojo, todos somos rivales duros, así que va a ser lindo jugar contra ellos”, aseguró Matías.
Más allá del análisis de la zona, en Mitre tienen claro cuál es el sueño que moviliza a todo el plantel. El objetivo es pelear por el ascenso, aunque el camino estará lleno de obstáculos. “La verdad que trabajamos para lograr lo que todos sueñan, que es un ascenso deportivo”, afirmó el entrenador. Luego dimensionó la dificultad del torneo. “Son 93 equipos, todos de buen nivel, y todos anhelan lo mismo. Así que vamos a trabajar para conseguir el objetivo que nos planteamos”, remarcó.
El técnico también destacó el respaldo dirigencial para sostener el proyecto deportivo. “Toda esta ilusión que manejamos es producto del plantel que armamos gracias a los dirigentes, que están haciendo un gran esfuerzo en lo económico para mantener la base y mejorar el equipo”, señaló Nieva.
Por último, dejó un mensaje para los simpatizantes del club, a quienes considera un factor clave durante la temporada. “A los hinchas les digo que vayan a alentarnos, porque el apoyo de ellos es un plus para todos. Nosotros vamos a tratar de devolver ese aliento dentro de la cancha, dejando el alma y el corazón”, expresó.
Desde las 21.30, con la noche catamarqueña como telón de fondo, Asociación Mitre saldrá a la cancha para empezar a dimensionar su ilusión. Así comenzará un trayecto extenso y competitivo, con el ascenso como horizonte.