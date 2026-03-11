“Lo poco que tenemos se lo lleva el agua”: el dramático testimonio de las familias inundadas en La Madrid

Las imágenes registradas por La Gaceta en la zona muestran el impacto de la crecida: barrios completamente anegados, muebles y electrodomésticos arrastrados por el agua y viviendas cubiertas por el barro. Entre los damnificados predominan historias de pérdidas totales. “Lo poco que tenemos, se lo lleva el agua”, lamentó una vecina mientras intentaba rescatar algunas pertenencias.