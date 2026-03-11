“Lo poco que tenemos se lo lleva el agua”: el dramático testimonio de las familias inundadas en La Madrid
La localidad de La Madrid volvió a enfrentar una grave emergencia hídrica este 11 de marzo, luego de que intensas lluvias provocaran el desborde de ríos y arroyos y anegaran gran parte del pueblo. El avance del agua obligó a evacuar a cientos de vecinos y dejó a numerosas familias sin poder regresar a sus hogares.
De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de 300 familias debieron abandonar sus viviendas y pasaron la noche a la vera de la ruta o en sectores más altos para resguardarse del agua que inundó calles y casas en cuestión de horas.
Las imágenes registradas por La Gaceta en la zona muestran el impacto de la crecida: barrios completamente anegados, muebles y electrodomésticos arrastrados por el agua y viviendas cubiertas por el barro. Entre los damnificados predominan historias de pérdidas totales. “Lo poco que tenemos, se lo lleva el agua”, lamentó una vecina mientras intentaba rescatar algunas pertenencias.
Familias enteras a la intemperie
La emergencia generó además una situación humanitaria delicada. Familias completas —entre ellas niños, adultos mayores y personas con discapacidad— debieron improvisar refugios temporales a la orilla de la ruta o en zonas elevadas.
Durante la noche, muchos permanecieron a la intemperie, enfrentando el frío y la humedad, mientras aguardaban asistencia. La falta de agua potable, alimentos calientes y atención médica fue una de las principales preocupaciones entre los evacuados.
Un problema recurrente en la región
La Madrid no es ajena a este tipo de episodios. En los últimos años la localidad sufrió varias inundaciones severas, entre ellas la ocurrida en 2017, que dejó profundas consecuencias para la comunidad.
Mientras continúan los trabajos de asistencia, vecinos afectados reclaman una respuesta más rápida y coordinada para enfrentar la emergencia. Entre las demandas más urgentes se encuentran la provisión de alimentos, ropa, atención sanitaria y soluciones habitacionales para quienes perdieron todo.
También plantean la necesidad de avanzar en obras estructurales que permitan prevenir nuevas inundaciones, ya que cada temporada de lluvias vuelve a poner en riesgo a la población.