Nueva denuncia penal contra Adorni: piden que sea investigado por enriquecimiento ilícito

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó un nuevo frente judicial. La diputada Marcela Pagano presentó una denuncia penal por presunto enriquecimiento ilícito, al solicitar que se investigue el financiamiento de un vuelo privado que el funcionario realizó junto a su familia a Punta del Este durante el último feriado de carnaval.
Según la documentación revelada por el periodista Sebastián Lacunza, el viaje se realizó en un Hondajet (matrícula LVHWA) que partió el 12 de febrero a las 20:21, y aterrizó en suelo uruguayo 35 minutos después. En la aeronave viajaban Adorni, su esposa Bettina Angeletti, sus dos hijos y el periodista de la TV Pública, Marcelo Grandio.
La controversia escaló luego de que el propio Grandio confirmara públicamente que fue Adorni quien costeó el traslado. "Presenté la denuncia porque su amigo confirmó que pagó un vuelo privado cuyo costo no se corresponde con sus ingresos en blanco", sentenció Pagano a través de sus redes sociales, al apelar irónicamente al eslogan oficial. "En la Argentina que viene, el que las hace las paga, ¿verdad?", remarcó.
Esta denuncia se suma a las presentaciones judiciales realizadas apenas 24 horas antes, que investigan el uso del avión presidencial para trasladar a la esposa de Adorni en una comitiva oficial a Nueva York.