Nueva denuncia penal contra Adorni: piden que sea investigado por enriquecimiento ilícito

La controversia escaló luego de que el propio Grandio confirmara públicamente que fue Adorni quien costeó el traslado. "Presenté la denuncia porque su amigo confirmó que pagó un vuelo privado cuyo costo no se corresponde con sus ingresos en blanco", sentenció Pagano a través de sus redes sociales, al apelar irónicamente al eslogan oficial. "En la Argentina que viene, el que las hace las paga, ¿verdad?", remarcó.