“La palabra no debió ser ‘deslomarse’”: el pedido de disculpas de Adorni

El jefe de Gabinete se refirió a la polémica por el viaje de su esposa.

Hace 1 Hs

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pidió disculpas este jueves por haber dicho que estaba “deslomándose” en Nueva York, adonde viajó junto a su esposa como parte de la comitiva oficial por la ‘Argentina Week’.

“Uno puede decir alguna palabra o frase desafortunada en un vivo, sí. Me ha ocurrido muchas veces. La palabra no debió ser ‘deslomarse’. Somos humanos y cometemos errores”, planteó desde sus redes el funcionario.

Y señaló que."detrás de cada explicación se encuentra siempre la verdadera intención de contar todo lo que estamos haciendo desde hace más de dos años con el Presidente Milei y todo el gabinete para cambiar un país que nos dejaron en ruinas".

Adorni señaló que “todo lo que hacemos es con honestidad y plena conciencia de lo que tenemos enfrente: los que siempre van a hacer todo lo posible para que la Argentina no cambie. Quiero agradecer a cada uno de los que se tomaron el tiempo de escribirme y al apoyo incondicional del gabinete nacional y del Presidente”, añadió.

Y cerró: “Siempre seguiremos firmes trabajando por los argentinos de bien.

