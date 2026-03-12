Secciones
Inflación en Argentina: qué alimentos subieron y cuáles bajaron de precio durante febrero

Se trata del rubro con mayor incidencia en el costo de vida en todo el país.

Hace 1 Hs

La inflación en el rubro alimentos registró un incremento del 3,3% en febrero y acumuló un alza del 36% en los últimos 12 meses, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). 

El aumento en los precios de los alimentos es el que más impacta en los sectores vulnerables, que destinan la mayor parte de sus ingresos a cubrir la canasta básica. Por ese motivo, se trata del rubro con mayor incidencia en el costo de vida en todo el país.

Los 10 alimentos que más subieron en febrero

Según el informe oficial, los diez alimentos que más aumentaron de precio respecto de enero fueron:

- Pollo entero: 10,2%.

- Naranja: 8,7%.

- Paleta: 8,1%.

- Papa: 8,1%.

- Cuadril: 8%.

- Nalga: 8%.

- Hamburguesas congeladas: 7,4%.

- Carne picada común: 7,1%.

- Asado: 5,7%.

- Salchicha tipo Viena: 5,7%.

Además, otros productos también registraron subas por encima del nivel general de inflación, entre ellos aceite de girasol (4,5%), azúcar (4,1%), salchichón (3,8%), salame (3,6%) y queso sardo (3,1%). En el acumulado del año, el rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró un aumento del 8,2% en los primeros dos meses, lo que representó 2,3 puntos porcentuales por encima del nivel general de inflación, que en el mismo período fue del 5,9%.

Los alimentos que bajaron de precio

Durante febrero también se registró un grupo de alimentos que mostraron deflación en relación con enero. Los productos que bajaron de precio fueron:

- Fideos secos tipo guisero: -0,5%.

- Polvo para flan: -0,5%.

- Tomate entero en conserva: -1,9%.

- Manzana deliciosa: -2,2%.

- Zapallo anco: -3,2%.

- Banana: -4,3%.

- Pan de mesa: -4,6%.

- Lechuga: -6,3%.

- Limón: -16,9%.

- Tomate redondo: -22,2%.

